Sénégal: Un journaliste livre les recettes d'une bonne tenue d'un débat télévisé

(APS) - El Hadji Mansour Sow, ancien directeur des services de la radio-télévision sénégalaise, a souligné, samedi, l'importance pour un journaliste d'apprendre à construire une émission de débat avec un "plateau représentatif" et "vivant".

"Il faut apprendre à construire une émission de débat et réunir un plateau représentatif, complémentaire et vivant. C'est le plus souvent en fonction de l'actualité. On tente de prendre les acteurs majeurs d'un dossier et, comme c'est une émission de débat, choisir les points de vue différents", a-t-il notamment expliqué. Le journaliste faisait une communication consacrée au thème : "le débat à la télévision" dans le cadre de la célébration du 6Oème anniversaire de la section sénégalaise de l'Union internationale de la presse francophone (UPF).

Le but, a-t-il ajouté est d'offrir aux téléspectateurs une palette de points précis et d'opinions différentes permettant aux participants à confronter leurs points de vue". "Le présentateur doit se tenir au courant de l'actualité et, veiller à ce que les thèmes choisis correspondent aux besoins et attentes des téléspectateurs, préparer une introduction qui pose le débat sans prendre parti", a fait savoir Mansour Sow, aujourd'hui à la retraite. Il signale que le travail de préparation et de documentation, de même que la programmation sont aussi des clés pour la bonne tenue d'une émission de débat.

Selon lui, le présentateur doit être "animateur et arbitre". "Couper les invités qui veulent monopoliser la parole, c'est d'abord faire en sorte que chacun puisse s'exprimer", a déclaré Sow. Lors de cette rencontre, l'UPF a rendu hommage à des journalistes disparus et d'autres ayant marqué le métier. Sada Kane, Cheikh Tidiane Fall, Ibrahima Bakhoum, El Bachir Sow, Margaritte Thiam, Mamadou Ibra Kane et beaucoup d'autres journalistes ont reçu des diplômes de reconnaissance. Des familles de journalistes disparus tels que Ibrahima Mansour Mboup, Moriba Magassouba, Mamadou Abdoulaye Fofana, Sidy Lamine Niasse, Professeur Oumar Diagne et Cheikh Tidiane Djigo ont aussi reçu des diplômes de la part de l'UPF.