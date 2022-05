Algérie: Krikou participe à Amman au Premier Forum arabe pour l'égalité des sexes

Alger — La ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou prendra part aux travaux du Premier Forum arabe pour l'égalité des sexes, organisé par la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale (ESCWA), prévu les 30 et 31 mai dans la capitale jordanienne Amman, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

"Plusieurs thèmes liés à l'égalité des sexes et son impact sur le développement socioéconomique des pays membres de l'ESCWA seront examinés, tels que le chômage et certains phénomènes sociétaux pouvant conduire à des inégalités entre les deux sexes", a précisé le communiqué.

L'ESCWA, étant l'une des cinq (5) commissions régionales relevant du Conseil économique et social des Nations-Unies, a pour mission de renforcer le développement socioéconomique en Asie de l'Ouest à travers la coopération et la complémentarité au double plan régional et international.