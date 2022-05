Algérie: Judo (Championnat d'Afrique Oran-2022) - La sélection algérienne sacrée par équipes

Oran — La sélection algérienne de judo (seniors) a été sacrée championne d'Afrique par équipes mixtes, dimanche à Oran, en clôture de la 43e édition de l'épreuve continentale.

Après une qualification facile contre le Cameroun dans la phase des éliminatoires, les judokas et judokates algériens ont été confrontés à une forte opposition lors des combats finaux de la part de la sélection sénégalaise qui a battu son homologue marocaine lors du tour précédent.

Il a fallu d'ailleurs attendre le sixième combat pour que la victoire algérienne se dessine grâce à Halata Yamina (-57 kg), qui a scellé le sort de la finale du championnat d'Afrique permettant à l'Algérie de l'emporter (4-2).

Halata a été le quatrième élément de la sélection nationale à avoir remporté son combat après Redouane Messaoud (-73 kg), Bellakhal Souad (-70 kg) et Asselah Souad (-70 kg), alors qu'à la surprise générale, Benamadi Abderrahmane (-90 kg) et Berrakaa Mohamed (+ 90 kg) ont tous les deux laissé des plumes face aux Sénégalais Diao et Ndyae.

Pour leur part, les sélections du Maroc et du Cameroun se sont partagées la troisième place synonyme de médailles de bronze après avoir battu respectivement l'Angola et les îles Maurice (4-0 et 4-1).

A l'issue des épreuves, l'entraineur national, Ahmed Moussa, s'est dit "très content" de cette victoire contre le Sénégal dans une finale qui "n'a guère été facile" pour ses poulains, a-t-il déclaré à l'APS.

"Comme on pouvait s'y attendre, la mission n'a pas du tout été facile contre l'adversaire sénégalais, vainqueur de la précédente édition par équipes. Malgré cela, nous avons réussi à relever le défi", a-t-il dit.

Le patron technique des Verts a rendu hommage à ses capés "qui ont fourni beaucoup d'efforts lors de la préparation et bien récompensés en conséquences", a-t-il dit.

Ayant retrouvé la barre technique nationale depuis presque une année, Ahmed Moussa s'est montré, en outre, optimiste en vue des prochains challenges, en particulier la 19e édition des jeux méditerranéens prévue du 25 juin au 6 juillet à Oran.

Avant cette épreuve par équipes, les judokas algériens ont remporté sept titres en individuel pour un total de quinze médailles (sept en or, trois d'argent et cinq en bronze).

La sélection algérienne s'est adjugée la première place au classement général devant la Tunisie avec neuf médailles (trois en or, quatre d'argent et deux en bronze), et le Maroc avec huit médailles (une d'or, deux d'argent et cinq de bronze), rappelle-t-on.

Ce rendez-vous sportif continental, auquel ont pris part 175 judokas issus de 26 pays, a débuté jeudi dernier au Centre des conventions Mohamed-Benahmed.

Tableau récapitulatif des médailles de la 43e édition du championnat d'Afrique de judo seniors (messieurs et dames) qui s'est déroulé à Oran du 26 au 29 mai en présence de 175 judokas issus de 26 pays.

1- Algérie (7 or, 3 argent, 5 bronze)

2- Tunisie (3, 4, 2)

3- Maroc (1, 2, 5)

4- I.Maurice (1, 1, 1)

5- Egypte (1, 0, 3)

6- Angola (1, 0, 1)

7- Cameroun (0, 1, 4)

8- A.du Sud (0, 1, 3)

9- Sénégal (0, 1, 1)

10- Cap Vert (0, 1, 0)

11- Côte d'Ivoire (0, 0, 2)

12- Zambie (0, 0, 1)

Classement par équipes :

1- Algérie

2- Sénégal

3- Maroc et Cameroun

5- Angola et Ils Maurice.