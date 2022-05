Ile Maurice: Meurtre à Stanley - Soupçonnés d'avoir tué Reddy Mooneesawmy, sept suspects interrogés

Le corps de Reddy Mooneesawmy, un entrepreneur de 56 ans, a été retrouvé ligoté et sans vie à son domicile à l'avenue Barbier, Stanley, samedi matin. Il portait des blessures sur son corps, se trouvait à genoux devant son lit, la tête recouverte d'un oreiller et ne portait que des sous-vêtements. Dans la maison régnait un désordre indescriptible, ce qui pousse les enquêteurs à croire qu'il s'agit d'un vol qui a mal tourné. L'autopsie de la victime a attribué son décès à une asphyxie "by smothering", soit une asphyxie par étouffement.

C'est un maçon employé par la victime qui a fait la découverte macabre, samedi, en venant voir son patron. Il a aussitôt alerté la police. La police criminelle de l'Ouest, les services d'intelligence et la Major Crime Investigation Team se sont rendus sur les lieux pour un constat. Peu après, ils ont interpellé sept suspects, des habitants de Camp-Levieux et Stanley. Ces derniers, qui travaillaient comme maçons pour le quinquagénaire, ont cependant tous nié les faits. Leurs téléphones ont été saisis et leurs maisons ont été fouillées, mais rien d'incriminant n'a été retrouvé. Ils ont été autorisés à rentrer. Des proches de la victime ont aussi été entendus pour le besoin de l'enquête.

La police tente aussi de faire le lien entre la disparition du père de la victime, qui remonte à environ cinq mois, et le crime actuel. Quelques semaines seulement après la disparition de son père, le fils a commencé la construction de sa maison à Stanley. Il faisait le va-et-vient entre Camp-Levieux, où il habite, et Stanley, où se trouve sa deuxième maison. Il y passait souvent la nuit pour éviter les vols.

C'est le deuxième vol qui finit par un meurtre qui se produit en quelques semaines. Le 6 mai, le corps sans vie de Deonarainsing Shiblall avait été retrouvé à son domicile à Montagne-Blanche. Ce laboureur de 54 ans avait également les mains ligotées et ses agresseurs avaient placé un matelas sur son corps. L'autopsie avait aussi attribué son décès à une asphyxie à la suite d'un étouffement. Cinq personnes avaient par la suite été arrêtées et elles ont expliqué qu'il s'agissait d'un vol qui a mal tourné.