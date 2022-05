Maroc: Signature d' une convention de partenariat entre la HACA et le régulateur des médias du Cap Vert

La présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, Latifa Akharbach, a procédé à la signature, vendredi dernier avec Arminda Barros, présidente de l'Autorité de Régulation de la Communication (ARC) du Cap Vert, d'une convention de partenariat qui est la première du genre liant l'instance marocaine à une institution homologue d'un pays africain lusophone.

La cérémonie solennelle de signature de cet accord de coopération s'est déroulée au siège de l'ARC à Praia en présence du directeur Général de la HACA, Benaissa Asloun et de plusieurs responsables de médias capverdiens.

Les deux Institutions indépendantes en charge de la régulation des médias ont convenu au titre de cet accord, de renforcer leurs échanges et de mutualiser leurs expériences concernant les grands enjeux de la régulation tels que la promotion de la liberté de la communication audiovisuelle, le renforcement de l'expression pluraliste politique et sociale dans les médias, la garantie de la représentation de la diversité culturelle et linguistique, la protection du jeune public notamment dans le contexte des nouvelles pratiques médiatiques favorisées par la transformation numérique des médias et de la communication.

L'accord signé prévoit également la mise à disposition au bénéfice du régulateur capverdien, de la solution logicielle dédiée au monitoring des programmes audiovisuels développée par la HACA et dénommée "HACA Media Solutions"(HMS).

A cette occasion Latifa Akharbach a précisé à l'attention de son vis-à-vis capverdienne que " c'est la première fois que la HACA met en place un interface du logiciel HMS en langue portugaise pour en faciliter la prise en main par les cadres de l'ARC ". Pour sa part, Mme Arminda Barros s'est félicitée du caractère concret des axes de coopération retenus par les deux instances.

Elle a également exprimé sa satisfaction concernant la mise à disposition de l'ARC du système de monitoring développé par la HACA. " HMS permettra à notre instance d'installer un système de monitoring fiable, performant et modulable des programmes des médias audiovisuels émettant, sur tout l'archipel cap verdien, que ce soit sur l'île de Santiago et la capitale Praia que dans les iles avoisinantes de Sal, Boa Vista et Sao Vicente, a-t-elle déclaré en substance ".

Lors des allocutions prononcées à l'occasion de la cérémonie de signature, les deux présidentes se sont engagées également à renforcer leur concertation dans le cadre de l'action collective au sein du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication, le RIARC dont la HACA assumera la présidence à partir de septembre prochain pour un mandat de deux ans.

La délégation de la HACA lors de cette visite de travail à Praia était également composée de Najib Bouezmarni, Directeur Informatique, Adil Bourbate, Manager des Systèmes d'Exploitation et Talal Salahdine, Manager des Affaires Africaines et Internationales.

Outre le lancement officiel des travaux de l'installation de la solution HMS au sein de la direction technique et informatique du régulateur capverdien des médias le programme de la visite a comporté également des séances de travail avec la Présidente de l'ARC, Arminda Barros, ainsi que des visites aux sièges de l'opérateur du service public de la radio et de la télévision, la Radiotélévision do Cabo Verde et de Cabo Verde Broadcast, l'organe public chargé de la télédiffusion.