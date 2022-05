Maroc: Partenariat entre la MGPTT et le Groupe Opticalia

La mutuelle générale des postes et télécommunications a pris part à la convention de l'opérateur d'optique Opticalia qui s'est tenue récemment à Casablanca.

Cet évènement a été l'occasion de revenir sur la convention de partenariat fraîchement signée entre la MGPTT qui couvre principalement les employés de Barid Bank, Barid Al Maghrib, Itissalat Al Maghrib et l'ARNT, soit un total de 80.000 adhérents et ayants droit et Opticalia. Celle-ci, qui s'est installée au Maroc en septembre 2020, est présente dans cinq pays, à savoir l'Espagne, le Portugal, la Colombie, le Mexique et le Maroc où elle compte couvrir 225 magasins à l'horizon 2025. Et ce en vue de renforcer sa présence sur tout le territoire national où elle est présente dans 24 villes avec plus de 60 opticiens et un réseau qui regroupe à l'international plus de 1.100 magasins d'optique sous son enseigne.

Cette rencontre avec les opticiens adhérents a permis à la MGPTT, à travers le vice-président du conseil d'administration, Mohammed Amine Semlali, de présenter les détails de la convention qui vise à faire bénéficier les adhérents de la mutuelle de lunettes de vue, de services de qualité et des compétences des opticiens regroupés sous l'enseigne Opticalia.

Benito Cazal, directeur général d'Opticalia Maroc, s'est félicité, de son côté, de ce partenariat qui s'est consolidé grâce à un débat ouvert entre les opticiens adhérents du groupe et le conseil d'administration de la MGPTT et son staff administratif lors de la deuxième convention Opticalia.

Les deux parties ont réitéré leur volonté de coopération en tant qu'acteurs engagés dans le grand chantier de couverture médicale de notre pays.

I.E