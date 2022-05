Maroc: 1er championnat de lecture rapide et mind mapping à Casablanca

La première édition du championnat de lecture rapide et du mind mapping au Maroc et en Afrique s'est ouverte, samedi, à la médiathèque de la fondation Hassan II de Casablanca.

Fruit d'un partenariat entre l'Association Marocaine des Sports Du Cerveau (AMSC), l'Association Pour Apprentissage et Cerveau (APAC) et la fondation de la mosquée Hassan II de Casablanca, cet événement vise à permettre aux Marocains de faire partie des équipes en compétition internationale de lecture rapide et mind mapping, et de bénéficier d'une multitude de formations auprès d'un collectif d'experts spécialisé dans les sports du cerveau.

Soutenu par le GOMSA ( Guild Of Mind Sports Arbiters ), ce championnat invite les participants à explorer les capacités infinies et insoupçonnées du cerveau, et à mettre au défi des compétences essentielles notamment la concentration, la mémorisation, et autres techniques d'apprentissage, indique un communiqué des organisateurs.

A cette occasion, le Coach de l'équipe nationale du mind mapping, Majda Berabij a indiqué que cette édition est organisé en même temps qu'un concours international auquel participe l'équipe nationale à distance.

Elle a souligné que l'équipe nationale a bénéficié d'actions d'accompagnement, de formation et de soutien psychique depuis le mois de mars pour pouvoir réussir et gagner ce défi.

Pour la présidente de l'AMSC, également sacrée championne d'Afrique et 9ème mondiale de l'édition 2021, cette édition est le début d'une nouvelle aventure qui sera organisée chaque année de manière régulière, surtout que plusieurs pays ont émis le souhait de participer à cette compétition.