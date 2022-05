Madagascar: Marais Masay - Deux jeunes femmes tuées dans un accident de voiture

Un grave accident s'est produit au Marais Masay vendredi dernier aux alentours de 22 heures.

Pour une raison encore indéterminée, la conductrice d'une Chevrolet Cruz a fait une sortie de route avant de terminer sa course sur son toit, en contrebas de la chaussée dans le marais. Les forces de l'ordre et les riverains ont pris en charge les deux jeunes victimes âgées de 26 ans et 21 ans, deux femmes. Elles étaient coincées dans le véhicule et étaient alors en arrêt cardio-respiratoire. Les deux occupantes n'ont pu être ranimées et sont décédées sur les lieux.

Des témoins affirment que la voiture roulait à vive allure au moment des faits. Les forces de l'ordre se sont également rendues sur place pour procéder aux constatations. "Le tableau kilométrique s'est arrêté à 150 km/heures ", selon la première constatation. Une enquête est actuellement ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

D'après la police, l'excès "de vitesse est en général à l'origine de nombreux accidents mortels dans la capitale. Et pourtant, on estime qu'un conducteur sur deux roule régulièrement au-delà de la vitesse autorisée... ". " Certains conducteurs ne savent parfois pas que, plus un véhicule roule vite, plus le champ visuel du conducteur est réduit pour se fixer sur le centre de la route.

Le chauffeur n'est donc plus en mesure d'éviter les dangers... ", a-t-il ajouté. Lui de faire savoir qu' il faudra environ 28 mètres pour immobiliser totalement un véhicule si le chauffeur conduit à une vitesse au- dessus de 50 km/heure en ville et 90 mètres pour une vitesse de 130 km/h, sur autoroute. Sur ce point, les forces de l'ordre continuent d'inciter les automobilistes à conduire afin d'éviter les dangers et les risques d'accidents mortels.