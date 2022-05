Madagascar: Barea - Forfait de Carolus Andriamahitsinoro

Carolus Andriamahitsinoro évoluant à l'OHOD FC en Arabie Saoudite en raison d'une blessure est finalement forfait lors des rencontres face au Black Stars du Ghana et des Palancas Negras d'Angola.

Un nouveau rebondissement. Un autre joueur de plus va manquer à l'effectif lors des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023). Il sera le sixième joueur convoqué à ne pas pouvoir honorer sa présence pour cette campagne. " Il sera absent et ne pourra pas nous rejoindre pour les deux premiers matchs ", nous a confié Nicolas Dupuis, sélectionneur des Barea, hier, à l'arrivée de la délégation à Accra. Ce cadre de la sélection absent depuis le mois d'octobre 2021 au sein de l'équipe ne fera pas encore son come-back.

18 joueurs. Tous les joueurs sélectionnés ne sont pas encore au grand complet à Accra. Cinq joueurs expatriés à savoir Sylvio Ouassiero, Melvin Adrien, Mathyas Randriamamy, Dorian et Hery Bastien sont les premiers arrivés dans la capitale ghanéenne, samedi, soir. La délégation en provenance de Madagascar avec en son rang 13 joueurs locaux et ceux évoluant à La Réunion a foulé le sol ghanéen, hier, en début d'après-midi après un transit à Addis-Abeba. Sitôt arrivés, les 18 joueurs sur place ont effectué leur première séance d'entraînement de décrassage et d'acclimatation à Accra Sports Stadium. Il est à signaler que le climat à Accra est un peu similaire à celui de la région Atsinanana, chaud et humide. Les 5 derniers joueurs entre autres, Loïc Lapoussin, Rayan Raveloson, Voavy Paulin, Arnaud Randrianantenaina, Ibrahim Amada et Donisa Julio sont attendus ce jour.

Décrassage. Ils ne sont plus alors que 23 joueurs à être présents avec un amalgame d'anciens et de jeunes. " C'est notre quatrième entraînement surtout pour les locaux. Vous avez démontré de belles choses et montré du sérieux. C'est un plaisir pour nous d'être tous là et surtout pour l'équipe nationale. Il n'y a pas de favori, c'est nous tous, si nous avons l'envie de le faire. C'est à vous de le faire à fond et c'est maintenant qu'il faut le faire sans aucune retenue. Merci pour les anciens qui sont là et vous les jeunes, c'est votre place. Nous avons beaucoup travaillé sur la densité et l'agressivité ", a continué Nicolas Dupuis. La délégation est hébergée à l'Hôtel Palm Royal Beach à Accra avant se rallier Cape Coast, demain, mardi. C'est dans cette ville côtière située à 150 km d'Accra que le match entre les Barea et les Black Stars du Ghana va se disputer.