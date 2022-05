Madagascar: Real... foot

Le Liverpool FC et le Real de Madrid rêvaient chacun d'un triplé pour terminer la saison en beauté au stade de France.

Real... foot

Double vainqueur de la League Cup et de la FA Cup, les Reds voulaient ramener la Coupe aux grandes oreilles dans le Nord de l'Angleterre. Mais leurs adversaires qui ont aussi gagné la Liga et la SuperCoupe d'Espagne ne l'entendaient pas de cette ... oreille malgré les " You'll Never Walk Alone " repris en chœur et avec le cœur par les supporters venus nombreux d'outre-Manche. Plus nombreux que les fans du club madrilène qui " n'est jamais mort " grâce notamment à un Thibaut Courtois des grands soirs mais aussi au Real... foot des Merengue qui ont su transformer leurs rares occasions en un but. Un unique but qui pourrait valoir le Ballon d'Or à KB9 ou Karim Benzema qui a réussi à imposer ses initiales et son numéro au sein de la Maison Blanche après le départ de CR7.

En attendant d'être sacré meilleur joueur de foot de l'année, il est déjà le meilleur buteur de la C1, quoique son but en finale ait été refusé pour position de hors jeu confirmée par le VAR. Grâce à ce triplé et au quintuplé en Ligue des Champions, le capitaine du Real a, à ce stade - au propre comme au figuré - plus de chances que d'autres prétendants comme Sadio Mané qui va quitter Liverpool au prochain mercato d'été. Probablement pour le Bayern de Munich où il portera la même couleur de maillot que chez les Reds où il sera resté 6 ans. Pour sa part, KB9 voit l'avenir en bleu avec l'équipe de France à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Un rendez-vous mondial manqué par les Barea qui vont plutôt jouer leur qualification pour la CAN 2023 avec ce premier match contre les Black Stars le 1er juin à Cape Coast au Ghana. Reste à savoir si Melvin Adrien réussira l'exploit d'une " clean sheet " comme Thibaut Courtois, pour stopper les tirs de l'attaque ghanéenne qui sera d'ailleurs renforcée par le joueur de Bristol City, Antoine Semenyo.

Une nouvelle recrue évoluant justement en Angleterre comme le milieu d'Arsenal, Thomas Partey qui ne sera pas aligné après-demain à cause d'une blessure aux ischio-jambiers. Une Black Star de moins pour les Barea qui peuvent adopter un style de jeu Real... iste.