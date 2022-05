Afrique: Judo-Championnat d'Afrique - Les Malgaches éliminés

Les judokas malgaches n'ont pas pu aller loin aux championnats d'Afrique à Oran Algérie. Haingoniaina Miandrisoa et Karamaly Sergio ont aussi plié bagage ce samedi.

Pourtant Karamaly Sergio n'a pas démérité en écrasant la star sénégalaise Dia en premier tour, à l'issue d'un combat de très haut niveau dans la catégorie -90 kg. Il a continué sur sa lancée en rencontrant l'expatrié camerounais Kevin mais malheureusement le grand combattant du Grand Sud a perdu ce combat en tactique. Il a terminé son parcours au repêchage. Engagée chez les +78kg, Haingoniaina Miandrisoa a aussi donné le meilleur d'elle-même pour ces sommets.

Tout a commencé par un premier tour très fluide. Elle s'est qualifiée en quart de finale. Après un combat acharné pour être ensuite en repêchage, Haingoniaina a finalement perdu son combat. Un avenir très encourageant, c'est ainsi qu'on peut qualifier le niveau de nos trois judokas durant ces championnats. " Nos trois athlètes ont donné le meilleur d'eux-mêmes durant ces championnats d'Afrique.

Cependant, je ne peux que saluer leur engagement, leur sérieux et leur professionnalisme. Ils ont su montrer des caractères ", note le coach Fetra Ratsimiziva. " Lova de son très jeune âge, en affrontant des plus âgés et expérimentés que lui, est allé au bout de ses deux combats à un poil près d'une qualification en quart de finale. Sergio de par sa force, son mental d'acier et sa rage de vaincre, est sorti au premier tour étant un des meilleurs judokas africains de sa catégorie avant de se faire surprendre sur les deux combats d'après. Haingo, l'une des plus légères de sa catégorie, a fait preuve d'agressivité et de détermination sur ses combats. Victime d'une très grosse erreur d'arbitrage à son repêchage qui l'avait privé de la petite finale ", a-t-il enchaîné.