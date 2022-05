Madagascar: " Merci Maman Hanitra d'exprimer cette fois à la place de toutes les mères "

Les mères étaient à l'honneur, hier. Hommage unanime aux mamans, ces " kitaponifonosana " qui ont eu droit à une multitude de messages, de mots d'amour et de souhaits de la part de ses progénitures, peu importe leur âge.

Madame Maman !

D'abord il y a les tout petits qui ont ramené de l'école, vendredi dernier, bien caché dans le cartable, un joli cadeau fait-main, fabriqué avec l'aide de " maîtresse " dans le plus grand secret (ou presque !) depuis plusieurs semaines. Ce cadeau qui n'a pas de prix, accompagné d'un poème, d'un chant entonné à tue-tête, il n'y rien de tel pour faire fondre le cœur de " Madame Maman " !

Puis, il y a celles et ceux qui ont déjà eu le temps de grandir, de prendre leur envol, de devenir parents à leur tour. Ou pas. Peu importe, ils restent bel et bien " les enfants " de leur maman. Un coup de fil ou un skype quand la distance ne permet pas d'être auprès d'elle, suffit amplement à la rendre heureuse le jour de la fête des mères.

Et il y a celles et ceux dont les mères ne sont plus. Moment particulier que celui de la fête des mères quand celle à qui elle est dédiée, n'est plus là pour recevoir cette immense dose d'amour que ses enfants ressentent toujours et à jamais, pour elle. Bien des souvenirs remontent, parfois quelques soupirs, voire, quelques larmes. Mais c'est finalement la vie qui reprend le dessus car même absentes physiquement, celles qui ne sont plus, continuent à vivre dans les cœurs de ceux qu'elles ont tant aimé et qui les ont tant chéries.

Mais il y a aussi celles et ceux dont les mères diffèrent du portrait communément dressé par la société. Leur mère n'est pas cette femme débordante d'amour qu'on dépeint partout, ni cette femme qui donnerait tout pour le bien de son enfant. A la place de cette image répandue d'une maman, leur mère à eux symbolise le vide. Une mère bien vivante, mais absente de la vie de son enfant, pour de multiples raisons. Pour la mère comme pour l'enfant, la fête des mères est un jour comme les autres, ou alors un jour empreint d'amertume, et c'est bien dommage.

Quoi qu'il en soit, c'était une pluie d'hommage qui a inondé la journée d'hier. Hommage rendu aux mamans au cœur tendre ; aux mamans " solo " qui bataillent dur sur tout ; aux mamans " masiakaberonono "qui s'assurent que tout le monde file droit ; aux mamans au paradis...

Dans peu de temps, c'est un hommage similaire qui sera aussi rendu... aux papas !