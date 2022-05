Madagascar: Transport en commun - Vers la démonétisation des " frais " des taxi-be

Innovation. La modernisation du système de paiement de tickets des " taxi-be " a été annoncée à maintes reprises, mais cette-fois ci une entreprise privée dénommée CPP System est plus que jamais décidée à mettre en œuvre ce projet. Samedi dernier a eu lieu la présentation de la borne CCP (Carte passe partout ou Caisse passe partout) au Tranompokonolona Mandrosoa Ivato devant les propriétaires des taxi-be desservant Ivato-Tana.

Plus besoin de monnaie pour payer les frais grâce à une carte que cette entreprise a prévu de mettre à la disposition des usagers. Ces derniers pourront les récupérer dans les points dédiés à cet effet à 10 000 ariary et à 7 500 ariary pour les étudiants et les retraités. La validité de cette carte est de 365 jours et elle sera rechargeable via mobile money en fonction des besoins des usagers. Les transporteurs désirant acquérir le terminal de paiement électronique (TPE) devront par contre débourser 360 000 ariary. " Nous allons procéder à la mise en place technique durant ce mois de juin pour les taxi-be d'Ivato. Nous allons cibler plus de 300 véhicules jusqu'à la fin de cette année et les utilisateurs ne se limiteront pas aux lignes suburbaines ", argue Johary Evelyn, fondateur de CPP System.

Traçabilité. Cet outil permettra aux propriétaires des " taxi-be " de faire le suivi de leurs recettes en temps-réel et de localiser leurs véhicules par le biais du système de géolocalisation. Mais qu'en est-il du versement quotidien ? Johary Evelyn a indiqué que le paiement se fera par mobile money ou à travers les banques partenaires du projet. Il a également profité de cette rencontre avec les propriétaires des taxi-be pour les rassurer: leur versement sera sécurisé et ils n'ont pas de souci à se faire concernant ce sujet.