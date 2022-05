Sénégal: Hôpital de Tivaouane - Les 11 bébés inhumés, deux agents et le Drh placés en garde-à-vue

Après l'inhumation dimanche de présence des autorités administratives et judiciaires des 11 bébés qui ont perdu la vie suite à un incendie au service de néonatalogie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, deux agents de santé, qui étaient de garde la nuit du drame, ont interpellés et placés en garde-à-vue. Ils sont poursuivis pour le délit de " mise en danger de la vie d'une personne ". Une arrestation qui n'a pas plus aux travailleurs. Le Directeur des ressources humaines (Drh) est également mis aux arrêts, selon des informations obtenues par Lesoleil.sn.

" La raison de notre sit-in d'aujourd'hui est liée à l'injustice qui s'est abattue sur le personnel de travail notamment la garde à vue (... ) de trois de nos collègues (Awa Diop sage-femme, Coumba Mbodji infirmière et Cheikh Diop, directeur des ressources humaines). Aujourd'hui nous sommes plus que jamais engagés à soutenir nos frères qui sont dans les liens de la détention ; c'est arbitraire et nous pensons qu'ils sont des victimes expiatoires ", s'insurge le délégué l'intersyndicale Sidi Lamine Ndoye.

" Ce ne sont pas des sapeurs-pompiers qui sont habilités à éteindre un feu, ayant subi une formation professionnelle de plusieurs années, ayant les équipements de protection nécessaires pour faire face au feu. Quelle est, aujourd'hui, la blouse blanche qui a aussi les mêmes compétences que les sapeurs-pompiers ? Depuis quand les blouses blanches sont devenues des sapeurs-pompiers pour éteindre un feu d'une telle ampleur ? ", s'interroge le syndicaliste.