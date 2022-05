Gabon: Olivier Abel Nang-Ekomiye célèbre les mères du 5è arrondissement de Libreville

Le ministre en charge de l'Habitat et de l'Urbanisme, Olivier Abel Nang-Ekomiye, fils du cinquième arrondissement de la commune de Libreville, a honoré les mères ce dimanche 29 mai 2022 à Lalala.

Cette rencontre s'est déroulée en présence les militantes de l'Union des femmes du parti démocratique gabonais (UFPDG) du cinquième arrondissement de Libreville.

Vêtues de leurs plus beaux vêtements, les mères du cinquième arrondissement de la commune de Libreville, ont été honorées par leur fils Olivier Abel Nang-Ekomiye en présence des militantes de l'Union des femmes du parti démocratique gabonais (UFPDG) dudit arrondissement. Avec des présents en main, le ministre en charge de l'Habitat et de l'Urbanisme a dessiné le sourire sur les visages des mamans venues pour être célébrées. Il a par ailleurs dit être fier de partager avec elles, ces instants de communion à l'occasion de la "Fête des mères".

Il a dit combien était grande sa joie, en s'adressant non seulement à elles en tant que mères, mais en tant que "camarades de leur grand parti". Olivier Abel Nang-Ekomiye a affirmé avoir tenu à organiser cette réception pour honorer celles qui donnent la vie. "J'ai tenu à organiser cette réception pour vous honorer. Vous honorer pour votre rôle de mère, qui n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur. Vous honorer également pour votre rôle d'épouse" fait-il savoir.

Heureuses et honorées, ces mamans ont tenu à remercier leur fils qu'elles ont couvert de bénédictions. Viviane Mvé, Membre du Conseil national et Responsable du groupe socio-culturel Nkolengong a dit bien du membre de gouvernement pour es actes qu'il pose. " Nous les mamans, sommes honorées. Nous lui demandons d'être toujours proche de ses mamans du cinquième arrondissement, parce que ce sont les mamans qui savent orienter un fils. C'est nous qui mettons au monde, donc nous savons comment guider une enfant qui grandit pour vouloir faire de la politique" dit-elle.

La Déléguée fédérale de l'UFPDG, Noélie Mekama a elle aussi, dit du bien du ministre. Pour elle, c'est une reconnaissance d'avoir un fils du cinquième arrondissement qui a su relever la femme. "On te sait dans ta bravoure. On te demande de continuer dans cet élan, parce que tes mamans, tes soeurs et filles du cinquième arrondissement, abora" lance t-elle.

Reprenant la parole, Olivier Abel Nang-Ekomiye, a rappelé l'engagement et le soutien des femmes du cinquième au PDG et au Président de la République Ali Bongo Ondimba. Aussi, a t-il rappelé au passage, les propos de leur distingué Camarade qui magnifient la femme : " Vous les femmes qui chaque jour, sans repos, grâce à votre indéfectible engagement , votre fidélité et votre loyauté sans cesse renouvelées , contribuez à forger le ciment de la stabilité et de la grandeur de notre parti de masse, méritez d'être célébrées avec ferveur, respect et considération".

Pour terminer, le ministre en charge de l'Habitat et de l'Urbanisme, fils du cinquième a demandé aux mères et militantes du parti démocratique gabonais (PDG) de continuer à travailler pour bâtir un Gabon prospère." Soyons donc déterminés, rassemblés et unis pour le rayonnement du cinquième arrondissement dans le Dialogue, la Tolérance et la Paix "conclut-il.

Olivier Abel Nang-Ekomiye a promis aux mamans du cinquième d'être plus proche d'elles et de les honorer. Les mères quant à elles, ont comme l'écrivaine sénégalaise Mariama Bâ, dit qu'elles sont mères pour aimer, sans commencement ni fin. Elles seront toujours là pour l'accompagner, le conseiller et l'orienter.