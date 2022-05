Sénégal: Kaolack - Campagne de distribution des semences - Plus de 9000 tonnes d'arachide octroyées à la région

Débutée quelques jours auparavant, la campagne de distribution des semences d'arachide se poursuit inlassablement dans la région de Kaolack. Ainsi, pour cette année, une quantité de 9743 tonnes de semences sera mise à la disposition des producteurs de la région. Il est suivi par l'installation de 41 commissions pour son suivi, sa supervision et 71 autres opérateurs agréés pour sa mise en place.

Dans ce lot, le département de Nioro est sorti avec le plus grand quota, avec 5536 tonnes dont 2110 tonnes déjà écoulées ; soit 38 % de la quantité initiale. Il est suivi de Kaolack qui dispose de 3067 tonnes dont 370 tonnes distribuées ; soit un peu plus de 12 % en quantité proportionnelle. Et en fin vient le département de Guinguinéo qui se contente de 1706 tonnes pour satisfaire les producteurs en activité dans ses périmètres.

LA QUALITE DES SEMENCES EN QUESTION ?

Si au niveau de certains départements et villages, la vente des semences se poursuit encore, dans d'autres contrées, les commissions en charge du suivi des opérations réfutent avec insistance la qualité de ces semences. Et, par conséquence, elles ont tout bonnement retourné les stocks qu'elles avaient reçus. C'est le cas à la commune de Keur Mabadiakhou où les cultivateurs se sont montrés unanimes au principe et réclament plus de qualité pour les grains qui leur seront attribuées.