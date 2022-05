Madagascar: Communication digitale - Vecteur d'opportunités économiques

" La communication digitale et ses apports pour le développement ". Tel a été le thème de la conférence trilingue organisée vendredi dernier par l'Ecole Supérieure de Management (ESUM) par le biais de la Mention Communication, dans ses locaux à Andavamamba.

Par définition, la communication digitale ou numérique est un champ des sciences de l'information relatif à l'utilisation de l'ensemble des médias numériques comme le web, les médias sociaux ou les terminaux mobiles. " Une explosion de l'utilisation d'Internet a été constatée au niveau mondial et à Madagascar au cours des dix dernières années avec des taux d'accès respectifs de 60% et de 15% de la population. Si auparavant, cette communication digitale était réservée aux entreprises pour améliorer leur visibilité, elle s'est étendue jusqu'au niveau des particuliers qui disposent maintenant d'ordinateurs ou de téléphones avec connexion Internet pour communiquer. Elle procure de nombreux avantages dont entre autres, la disponibilité à tout moment, l'accessibilité à presque n'importe quel endroit de l'Île, la rapidité de la connexion, la simplicité et la personnalisation du service obtenu que ce soit en mode payant ou gratuit. Une prédominance de cette communication digitale est ainsi observée dans la vie quotidienne de la population. Cela devient même incontournable au développement du pays ", a expliqué en langue maternelle, Christian Jean Francis Ravoahangilalao, professeur en Communication à l'ESUM.

Création de richesses. Rien que pour l'application Facebook, " on recense près de 3 milliards d'utilisateurs par mois dans le monde, soit 265 millions de personnes par jour. Il réunit ainsi plus de fidèles que les églises. On ne peut plus se passer de la communication digitale pour développer son activité. Ce secteur de la communication digitale est également vecteur d'opportunités économiques, voire même un puissant levier de création de richesses au niveau macro-économique ", a soulevé Zaona Bahadoor Rabetsitonta, une experte en communication qui a fait son intervention en ligne, lors de cette conférence.

Il touche plusieurs secteurs d'activités, dont entre autres, le commerce électronique, la télécom et les services financiers ainsi que l'éducation. À titre d'illustration, l'ESUM est la première université privée dispensant une formation en ligne à Madagascar. Le développement de la télémédecine et la digitalisation de l'agriculture constituent aussi une grande révolution. Il est à noter que malgré la pandémie de Covid-19 paralysant de nombreux secteurs dans le pays, la poste et la télécommunication affichent un taux de croissance de 19,5% en 2020, selon l'INSTAT.

Inconvénients. Dans la foulée, la communication digitale est génératrice d'emplois directs et indirects, formels ou non. On peut citer, entre autres, les métiers d'opérateurs en télécom, de community manager, de webmarketer, d'infographiste, de référenceur, de web designer, de développeur d'applications informatiques ; ou encore les plateformes de call center, de commerce et de maintenance des matériels informatiques ; ainsi que les cybercafés, la vente de recharge et tout récemment les influenceurs qui constituent un nouveau métier.

Toutefois, la communication digitale présente des inconvénients. " Les principaux sont d'ordre technique ou technologique comme la perturbation ou la coupure de la connexion, la mise à jour fréquente des logiciels et applications nécessitant souvent l'acquisition de nouveaux matériels et l'accès à l'électricité. Cela présente également un danger pour la santé mentale et la cohésion familiale en raison d'une forte addiction à l'écran et un risque de chômage, sans parler de la prolifération des fake news et des publications immorales sur le net ainsi que la sécurité des données surtout en matière de transfert d'argent ", a fait savoir Jeannot Rabeharison, Master of Sciences à l'ESP, lors de son intervention en anglais.

Renforcement de la loi. Et Zaona Bahadoor Rabetsitonta, de rapporter que le Cabinet d'Études PAC estime à 177 300 par jour le nombre de cyberattaques à travers le monde. " Ce qui engendre des coûts énormes pour les entreprises victimes. L'impact sur l'environnement devient également une vraie préoccupation écologique. En effet, le numérique produit 3,4 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que le secteur de l'aviation et entraîne une hausse de 9% par an de la consommation d'énergie ", a-t-elle enchaîné.

En tout, les panélistes reconnaissent qu'une campagne d'information, d'éducation et de communication est indispensable pour permettre aux internautes d'appréhender leurs droits et obligations en matière de communication digitale. Le renforcement de la loi sur la NTIC s'impose aussi pour garantir leur sécurité, outre l'amélioration de l'accès à l'électricité pour une meilleure vulgarisation de cette communication digitale.