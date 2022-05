Madagascar: Nouvelles technologies - French Tech Madagascar reprend du service

Reprise. Mise en veille pour cause de crise sanitaire, la French Tech Madagascar reprend du service. La soirée organisée mercredi à la Résidence de France Ivandry était l'occasion pour les membres de la plateforme d'annoncer les couleurs d'une reprise sous le signe de la relance économique à travers les nouvelles technologies.

French Tech Madagascar est sur les bons rails. La présence massive des opérateurs du métier des nouvelles technologies, lors de cette soirée qui a vu la présence de l'ambassadeur de France à Madagascar Christophe Bouchard, témoigne de leur volonté de propulser le secteur de la nouvelle technologie à Madagascar vers un plus haut niveau.

Appui

La haute technologie a démontré toute son importance durant la pandémie. " L'initiative French Tech témoigne du dynamisme du secteur de la nouvelle technologie en France mais aussi à l'étranger ", a déclaré l'ambassadeur de France Christophe Bouchard, dans le discours qu'il a prononcé durant cette soirée. Il a notamment salué l'appui de French Tech aux jeunes startups malgaches qui ont bénéficié de suivis dans leur projet. Faut-il en effet rappeler que l'un des objectifs de ce réseau d'entrepreneurs de la Tech est de promouvoir et de fédérer les acteurs économiques de la filière Tech. Sur ce point d'ailleurs, Alexandre Bernard, le président de French Tech Madagascar a confirmé qu'il s'agira surtout " d'accompagner ceux qui veulent grandir dans le secteur de la haute technologie ". Et sur le terrain, French Tech entreprend des initiatives qui pourront donner aux adhérents l'opportunité d'élargir leur réseau de connaissance, sur les plans local, régional et même international.

Laboratoire de recherche

Notons que la French Tech est un outil de mobilisation et de structuration de l'écosystème Tech à Madagascar tout en le connectant à l'écosystème international. En participant au développement de la culture " innovation et tech " au service de la société, la French Tech se veut être un laboratoire de recherche, d'expérimentation d'idées Tech et d'accompagnement de talents. Les activités de la French Tech tournent autour des axes suivants. Il s'agit avant tout de cartographier l'écosystème Tech malgache pour permettre de mieux orienter les startups vers les structures qui peuvent les accompagner dépendamment de leur niveau de maturité. Ensuite, d'appuyer au business development en proposant des ateliers thématiques, de coaching et de networking pour connecter les startups à leur propre écosystème. French Tech s'attèle également à démocratiser les métiers de la Tech dans le contexte malgache en organisant des événements grand public. Enfin et non des moindre, French Tech tient à mobiliser les politiques publiques malgaches pour favoriser l'entrepreneuriat dans ce secteur et les collaborations internationales sur ce marché.