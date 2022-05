Madagascar: Rallye Historique de Régularité - Une première édition réussie !

Pas de vainqueur, du moins si on tenait compte qu'il n'y avait pas encore de résultats à l'heure où on mettait sous presse alors que le retour d'Ampefy était prévu vers 12h au Tana Water Front. Mais une grande satisfaction des participants et même du public ravi de ce défilé de voitures de légende remises au goût du jour par le talent des techniciens malgaches qui ont tout fait dans les normes.

Faudrait-il alors s'étonner si on voyait en première ligne la Porsche 951 S de Sedera prendre le devant à l'arrivée d'Ampefy.

On notera aussi la deuxième des frères Rasoamaromaka, Mika et Faniry, aux côtés de leur pote Jonathan avec la légendaire P403.

Mais dans ce Rallye Historique de Régularité, on se félicitait surtout du retour des grands noms des rallyes, les vrais, dont Mamibe Andrianjafy qui sortait du garage la R12 Gordini qui lui avait permis de s'imposer au Rallye Spaga.

Que dire de Joda Ranarivelo et de sa Porsche 356 Super 50, sinon qu'il a tapé dans l'œil d'une assistance tombée sous le charme.

Même Legah n'a laissé personne indifférente avec sa petite Dyane.

Il y avait même dans le lot de 84 anciennes voitures une Jaguar au volant de laquelle se trouvait Thibaut. Des Toyota Celica aux Austin Cooper S à la fameuse Traction Avant, on avait eu droit à un savoir-plaire bien malgache notamment sur cette belle transformation d'une Juva4 d'Andréa.

Bref, l'initiative de la Fédération et de l'association Madacox a largement rempli son contrat. C'est certain qu'avec un peu plus de publicité, elle est capable de faire venir tous les collectionneurs des quatre coins du globe.