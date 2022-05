Afrique du Nord: Renault inaugure la nouvelle concession Gharb Maamora Auto à Kénitra

Une vitrine des marques Renault et Dacia Renault Commerce Maroc et son concessionnaire Gharb Maamora Auto inaugurent officiellement leur site principal dans la ville de Kénitra. En complément d'un premier site au centre-ville, cette nouvelle vitrine des marques Renault et Dacia vient renforcer la présence commerciale de Renault Commerce Maroc dans la 7ème ville marocaine en termes de marché automobile.

La nouvelle concession Gharb Maamora Auto a été construite sur une superficie totale de 1 hectare, dont 1.300m² sont consacrés aux showrooms de véhicules neufs des marques Dacia et Renault ainsi qu'un Renault Minute offrant un service spécifique pour les interventions d'entretien rapide. Près de 1.700 m² sont consacrés aux Ateliers mécaniques et carrosserie équipés de 17 ponts dédiés aux particuliers et professionnels au total dont 3 ponts pour l'activité rapide, 1 pont et 4 colonnes dédiés à la géométrie, 1 appareil pneumatique, 1 appareil climatisation, 6 ponts pour l'activité mécanique (3T), 1 pont (7T) pour les professionnels, 2 aires de préparation, 1 cabine de peinture et 1 laboratoire de peinture ; sans oublier Renault Minute avec son service spécifique pour les interventions d'entretien rapide. Afin de garantir la disponibilité des pièces de rechange et répondre dans les meilleurs délais à la demande des clients, le magasin de pièces de rechange de 480m² s'étend sur 2 niveaux. Un véhicule de livraison de pièce de rechanges directement au client complète ce dispositif.

Cette nouvelle concession couvre l'ensemble des activités commerciales et de services de Renault Commerce Maroc, à savoir la vente de véhicules neufs des marques Renault et Dacia mais également les véhicules utilitaires et bientôt les véhicules d'occasion. Ouverte 6 jours sur 7, Gharb Maamora Auto s'adresse aussi bien aux clients particuliers qu'aux professionnels avec un accompagnement personnalisé dans leur projet d'achat et offre une multitude de services phygitaux (parcours client alliant expérience sur un site de vente et expérience digitale) pour une expérience client au meilleur niveau.

Gharb Maamora Auto est dotée du service PRO+, la marque " expert " dédiée aux utilisateurs professionnels de véhicules utilitaires, afin de faciliter leur quotidien. Cela se traduit par une réception après-vente spécifique ainsi que des produits et des services adaptés aux besoins des clients professionnels. Point fort au service de l'expérience client, Mobilize Financial Services (anciennement RCI Finance Maroc), présente sur place, offre au client l'opportunité d'opter pour un financement et d'y inclure les différents services liés à l'usage de son véhicule comme l'assurance et le contrat d'entretien. Cette approche unique "one stop shopping" évite au client une multitude de déplacements et de démarches et lui permet de vivre ainsi une expérience d'achat simple, fluide et intégrée.