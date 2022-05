Congo-Kinshasa: Atelier de prévalidation des guides méthodologiques - Les experts de l'aménagement du territoire satisfaits de l'implication des acteurs provinciaux

Des experts du ministère de l'Aménagement du territoire, partis de Kinshasa, ont organisé dans plusieurs provinces des ateliers de prévalidation des guides méthodologiques qui serviront à l'élaboration des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire.

Ce, dans le cadre du processus de la réforme de ce secteur, financé par les fonds Cafi sous la coordination du Fonarred et mis en œuvre par le Programme des Nations unies pour le développement.

Les équipes déployées sur le territoire national ont obtenu, à travers l'organisation des ateliers, le consensus des acteurs provinciaux sur la prévalidation des guides méthodologiques pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire.

Le document a été ainsi adopté à l'unanimité par les participants avec de légers amendements et des recommandations. C'est le cas notamment à Bukavu au Sud Kivu, à Buta au Bas -Uele, à Kananga au Kasaï central, à Mbujimayi au Kasaï oriental, à Bunia en Ituri, à Matadi au Kongo central, à Kisangani à Tshopo.

Quant aux autres provinces, les travaux se poursuivent. Il s'agit de Boende dans la province de la Tshuapa et Bandundu au Kwilu.

S'agissant par contre des provinces de la Mongala (Lisala), Lualaba (Kolwezi), Mai-Ndombe (Inongo), les travaux de consultation des acteurs provinciaux pour la pré validation des guides méthodologique vont débuter cette semaine.

Le draft de six guides méthodiques? à savoir diagnostic et orientations, options, propositions, consultation, suivi- évaluation et communication sera donc enrichi avec des in puts formulés par les différents participants à ces ateliers provinciaux avant sa validation finale qui se fera au cours d'un atelier national à Kinshasa.

L'organisation des ateliers de prévalidation des guides méthodologiques pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire a été un grand succès au regard de l'implication de différentes parties prenantes qui y ont pris part. L'on a noté la participation du gouvernement provincial, des ministères sectoriels, des autorités locales et traditionnelles, des organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé ...

Dans toutes les provinces ciblées pour la tenue des ateliers, les travaux ont été ouverts par le gouverneur ou le ministre provincial ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions ou encore par un délégué du gouvernement provincial. Ce qui témoigne de l'engagement des acteurs provinciaux avec à la clé l'exécutif provincial de soutenir le processus de la réforme de l'aménagement qui vise à instaurer un cadre institutionnel capable de mener à bon escient les activités liées à la planification, l'affectation, l'occupation et l'utilisation des espaces physiques du territoire national.

Notons qu'avant la prévalidation de ces guides méthodologiques, les experts ont d'abord présenté l'économie de ces documents, ce qui a permis aux participants de se retrouver en groupe selon chaque guide pour apporter leurs contributions.