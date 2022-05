Congo-Brazzaville: Littérature - Rodolsy Rony Makosso publie "Les marginaux"

Paru cette année aux éditions Les lettres Mouchetées, le premier roman de l'écrivain congolais Rodolsy Rony Makosso, "Les marginaux", est disponible sur le marché du livre.

L'auteur relate, à travers les 101 pages, l'histoire de Mwana N'soni (l'enfant de la honte), orphelin de mère qui, pour échapper à la maltraitance dont il est victime, se retrouve dans la rue où il découvre un monde des enfants vivant en marge de la société.

"Les marginaux", récit narré à la première personne du singulier, nous replonge dans la ville de Pointe-Noire des années 1980-1990, dans certains quartiers périphériques que l'auteur décrit avec précision, évoquant aussi les noms des gens bien connus. Paru en avril dernier aux éditions Les lettres Mouchetées de Pointe-Noire, le roman relate le combat de Mwana N'soni pour sortir des difficultés et devenir "quelqu'un".

Maltraité par sa marâtre, sous le regard insoucieux de son père, qui se plait d'ailleurs à le dénigrer, Mwana N'soni, enfant sage, intelligent et orphelin de mère, se retrouve dans la rue, au milieu des bandes rivales d'adolescents qui sévissent dans les quartiers de la ville, particulièrement dans le quartier baptisé "Libodo".

Là, il découvre un autre monde où règne violence, crainte et désolation mais aussi force et rage de vivre. Mais si les autres enfants orphelins et abandonnés comme lui, particulièrement les trois marginaux bien connus et craints par les habitants du quartier, ont choisi le banditisme, Mwana N'soni, lui, a opté pour le travail, si difficile soit-il, pour s'en sortir.

Armé de courage et de détermination, il va chercher à surmonter les difficultés et à réaliser son plus grand rêve. Pour cela, il compte sur les conseils de papa Miléké, un vieux qui est pour lui un modèle, une boussole. Y arrivera-t-il dans ce milieu si hostile ? C'est ce que le lecteur découvrira en parcourant cette belle histoire, ce combat de Mwana N'soni qui refuse l'échec, allant même jusqu'à changer de nom pour échapper à la honte et au mauvais sort qu'il comporte.

Dans "Les marginaux", Rodolsy Rony Makosso peint la jeunesse congolaise " livrée à elle-même, sans soutien ni repères". Il aborde des sujets comme la maltraitance des enfants, l'irresponsabilité des parents qui abandonnent les enfants particulièrement les orphelins, les conséquences du divorce. Il y a aussi les questions sur la conversion et les choix qu'on fait dans la vie. Le roman sera présenté le 4 juin à l'Institut français du Congo.

Natif de Pointe-Noire, le poète, nouvelliste, romancier et parolier Rodolsy Rony Makosso a déjà publié une nouvelle et plusieurs poèmes. Il s'agit notamment de "Délestage criminel ou la nuit fatale" (nouvelle) dans l'Anthologie "Ecrire à Pointe-Noire" parue aux éditions Acoria de Paris en 2018 ; "Vestige et vent de mars" (poèmes français - vili) dans l'Anthologie "Multilingue de poésie congolaise", éditions l'Harmattan, Paris 2020 ; "Drame à battre" (Poème) dans l'anthologie du Chaos du coronavirus à l'éclosion d'un nouveau monde, édition LMI de Pointe-Noire 2020 ; "Braise de l'histoire" (Poème) dans l'anthologie "Congo rêve solidaire", aux éditions Plus Paris 2022.