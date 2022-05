Afrique de l'Est: Tensions entre le Rwanda et la RDC - Le Miss appelle à une mobilisation générale et permanente

Le Mouvement des indignés de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo (Miss-RDC) se félicite de l'effervescence populaire et générale affichée par les Congolais contre ce qu'il qualifie d'"hypocrisie diplomatique entretenue avec les pays agresseurs, notamment le Rwanda et l'Ouganda ".

Tout en appelant à une semaine de fortes actions populaires, le Miss demande au chef de l'Etat congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, de cesser de coopérer avec les pays agresseurs, et d'expulser immédiatement leurs ambassadeurs de la RDC. Ce mouvement encourage les Forces armées de la RDC " purgées, nettoyées et réformées " à aller jusqu'au bout de la légitime défense pour contraindre l'ennemi à respecter la souveraineté du pays. Il exhorte, en outre, la population à s'approprier les mécanismes pacifiques de sécurisation populaire pour mettre fin aux tueries dans l'est du pays.

Pour les Indignés, les derniers affrontements de la rébellion M23, qu'ils considèrent comme une fabrication rwando-ougandaise, viennent de démontrer les réalités longtemps décriées, confirmant sans doute la volonté délibérée de ces deux pays de maintenir la RDC dans un cycle infernal d'insécurité et d'instabilité.

" Le Mouvement des indignés constate que les différentes dénominations attribuées à ces différents groupes terroristes : RCD, CNDP, M23, ADF, CODECO, et autres, tirent leurs fondements dans un vaste plan de déstabilisation de notre pays en vue d'une exploitation honteuse et continue de nos ressources naturelles et minières ", a souligné ce mouvement dans un communiqué du 29 mai signé par son porte-parole, Roger Manzekele..

Les indignés rappellent, enfin, qu'en 2020, leurs leaders ont été brutalisés, arrêtés et détenus illégalement dans les cachots de l'Agence nationale des renseignements pour avoir dénoncé les réalités aujourd'hui admises par le gouvernement congolais.