Congo-Brazzaville: Musique - Les Ponténégrins transportés au centième ciel

Le groupe Conquering Lions a donné un concert sans précédent, le 28 mai à Pointe-Noire, marquant le centième anniversaire de la création de cette ville.

Le groupe Conquering Lions a surpris le public, interprétant des tubes mythiques des grands noms de la musique reggae; des chansons qui parlent à toutes les générations et ne sont pas prêtes à tomber dans l'oubli. Pendant plus de deux heures, l'ambiance survoltée du concert a transporté petits et grands dans le monde fantastique du reggae revisité par des musiciens explosifs. Un moment de joie qui a suscité des envies, créant une grande émotion.

Le public n'a pas eu besoin d'école de danse ni de chorégraphie pour reproduire les célèbres mouvements de reggae. Pour fêter le centième anniversaire de leur ville, les Ponténégrins avaient besoin de se retrouver tous ensemble pour réapprendre à vivre et surtout à vibrer au son des titres inoubliables qui ont fait le répertoire des plus grands noms du reggae.

Comme dans une chapelle, le groupe Conquering Lions a pris le rôle de chapelain pour prêcher le " one love ", ses artistes au talent unique ont produit un spectacle époustouflant, qui a permis à toutes les générations de revivre à l'identique l'ambiance et l'énergie exceptionnelle des concerts de groupes légendaires.

Notons que depuis sa création, il y a quelques années, le groupe Conquering Lions a su s'imposer dans le paysage de la musique reggae. Ce concert a été pour de nombreuses personnes le spectacle le plus authentique et le plus impressionnant qui n'a jamais été présenté sur scène avec ses tubes reggae les plus légendaires au niveau de Pointe-Noire.