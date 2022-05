Congo-Brazzaville: Education - Des terres mises à disposition pour la construction des écoles à Mouyondzi

Avec le soutien de la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, les familles terriennes Mimboundi de Nsangou et Kinzonzi Mimandou de Moubombo ont remis au ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, les actes de cession de plus de cinq hectares pour l'érection du nouveau lycée et de l'école primaire de Mouyondzi.

Actuellement, les lycéens de Mouyondzi font cours dans les locaux du Centre national de formation initiale et continue des enseignants qui venait d'être inauguré, avant de céder la place, sous peu, aux pensionnaires de ce centre. Par ailleurs, l'école primaire située dans le quartier Moubombo se trouve sur un terrain très réduit et ne répond plus aux bonnes conditions d'apprentissage, a fait constater la maire de Mouyondzi, Anne-Marie Kabala. Les deux établissements sont donc à délocaliser et à reconstruire. Pour ce faire, la ministre des Petites et moyennes entreprises, du Secteur informel et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, avait amorcé bien avant des démarches pour acquérir des terres.

" Connaissant les principes universels suivant lesquels toute personne a droit à l'éducation, nous venons vous faire tenir l'acte de cession ", a déclaré le représentant de la famille terrienne Kinzonzi Mimandou de Moubombo, remettant les documents à madame le maire de Mouyondzi qui, à son tour, les a remis au préfet du département de la Bouneza, Jules Monkala Tchoumou. Ce dernier les a ensuite mis à la disposition du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, en présence de son collègue en charge de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Manguessa Ebome.

Le ministre Jean Luc Mouthou a souligné que le gouvernement jouera sa partition pour répondre aux attentes de la population de Mouyondzi par l'érection des deux établissements scolaires pour lesquels les terres viennent d'être acquises. " Nous œuvrons pour que les infrastructures scolaires soient rapprochées des apprenants en donnant la possibilité à tous les enfants du pays de bénéficier d'une formation de qualité ", a-t-il fait savoir.

Le maire de Mouyondzi, Anne-Marie Kabala, a salué les efforts de la ministre Jacqueline Lydia Mikolo et des familles terriennes pour l'acquisition des terres. Aussi a-t-elle sollicité du gouvernement l'extension du réseau électrique, l'ouverture de la grande avenue pour faciliter l'accès sur le site où sera érigé le lycée.