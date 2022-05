Burkina Faso: Operation mana mana - Au-déla des ordures physiques, le premier ministre appelle à " collecter et évacuer les ordures morales "

L'opération mana mana décrétée en fin avril a été reconduite le samedi 28 mai 2022 à Ouagadougou. Le Premier ministre, Albert Ouédraogo, a sillonné les artères de la ville de Ouagadougou, pour encourager la population et les agents des différents ministères sortis pour ramasser les ordures dans la ville de Ouagadougou.

C'est au pas de course que le Premier ministre Albert Ouédraogo s'est rendu sur différents sites pour encourager la population et les agents des différents ministères sortis pour l'opération mana mana. Après avoir donné le top de départ du nettoyage sur la rue du Conseil de l'entente avec les agents de la Primature, le Premier ministre s'est rendu au pied de l'échangeur de l'Est, au niveau du BUMIGEB, pour encourager les agents du ministère en charge des Infrastructures, les membres des associations des transporteurs sortis nombreux pour l'activité.

Après les coups de balai au niveau de l'échangeur de l'Est, Albert Ouédraogo s'est rendu sur l'avenue de la liberté, au niveau du marché de " Sankaryaré ", pour retrouver les éléments de l'Armée. Là aussi, il a donné des coups de râteau par ci et par là. Avant de prendre congé du ministre de la Défense et de ses éléments, il a salué leur abnégation et les a encouragés à la tâche. La tournée du Premier ministre s'est achevée au grand rond-point de Tampouy où les travailleurs de l'espace culturel " Le Forgeron " et les populations riveraines s'évertuaient à la tâche. Là-bas, le Premier ministre a procédé à une plantation d'arbre.

A la fin du périple, il a salué la population de Ouagadougou pour sa mobilisation et sa forte adhésion. Il a également salué la mobilisation des Forces de défense et de sécurité pour l'opération mana mana. Albert Ouédraogo a réitéré l'appel lancé en fin avril dernier pour l'opération mana mana. " Cette opération ne concerne pas seulement les villes. Elle concerne tout le territoire national, les villes et les campagnes ", a-t-il déclaré. " Si nous pouvons nous mettre ensemble pour rassembler les ordures physiques, nous pouvons collecter nos ordures morales et les évacuer ", a-t-il conclu.