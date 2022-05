Sénégal: Une réunion de dialogue politique entre le pays et l'UE, mardi

Dakar — L'hôtel Radisson Blu de Dakar va abriter, mardi à 11 h 40, une réunion de dialogue politique entre le Sénégal et l'Union européenne (UE), annonce un communiqué parvenu à l'APS. La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aïssata Tall Sall, et l'ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal, Irène Mingasson, vont coprésider cette réunion, selon le texte reçu de la délégation de l'UE à Dakar.

Des membres du gouvernement sénégalais et les ambassadeurs des Etats membres de l'UE prendront part à cette rencontre, ajoute la même source. "L'objectif de ce dialogue politique est d'approfondir les échanges entre le Sénégal et l'UE sur des sujets d'intérêt commun et de renforcer la coopération dans des domaines prioritaires", explique-t-elle. Le communiqué précise que "l'agenda de cette première session de dialogue politique de l'année 2022 portera notamment sur la coopération dans le domaine de la migration et les relations économiques et commerciales".