Sénégal: Ligue 1 - Le Casa Sports invite ses joueurs, entraîneurs et supporters à se mobiliser pour le sacre

Dakar — Le Casa Sports de Ziguinchor, à deux doigts d'un nouveau titre de champion du Sénégal, doit jouer à fond les deux dernières journées pour être sûr de soulever le trophée, estime son président, Seydou Sané. "Je suis très fier de mes joueurs, des supporters, des dirigeants et des entraîneurs. Nous sommes à quelques pas du titre, mais ce n'est pas encore acquis. Il faut continuer à jouer les rencontres à fond jusqu'à ce que tout soit entre nos mains", a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Dimanche, le Casa Sports a fait un grand pas vers le titre en dominant le Ndiambour de Louga, 3-1. Un résultat qui permet au club du sud de consolider sa place de leader de la Ligue 1. Il compte désormais 43 points (+14) et n'a besoin que d'un point lors des deux derniers matchs du championnat pour remporter le titre de champion du Sénégal, qu'il n'a pas obtenu depuis 2011. "Il nous reste deux journées" lors desquelles "un seul point nous suffit pour être champion du Sénégal après tant d'années, de sacrifices, en plus de la demi-finale de la Coupe du Sénégal qui se profile à l'horizon. Continuons à rester humbles mais très ambitieux parce que nous avons les capacités d'y arriver", a conseillé Seydou Sané aux joueurs, aux supporters et aux entraîneurs du Casa Sports, qu'il encourage tous.

A la tête du Casa Sports depuis 2015, M. Sané a entamé une démarche visant à le rendre plus fort. Membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, dont il s'occupe de la communication, il a remporté la Coupe du Sénégal en 2021, son premier titre majeur à la tête du club ziguinchorois. En plus du championnat, le Casa Sports cherche à conserver ce trophée. Il doit rencontrer l'AJEL en milieu de semaine, pour les demi-finales de cette compétition. "Ce n'est pas encore fini, ceci n'est que le début de la renaissance du Casa Sports. Et comme nous l'avons dit, #WatoSita (il est temps, c'est le bon moment). Donc, l'heure a sonné pour que nous soyons unis, forts, ambitieux et très solidaires", a-t-il ajouté.