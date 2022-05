Sénégal: Un sachet plastique bloque la circulation du Train Express Régional (TER)

communiqué de presse

Malgré la nouvelle loi contre le péril plastique, le combat des organisations écologiques, le plastique est toujours omniprésent dans nos vies.

Pire, il se modernise. Prenons un exemple. Sur le tracé de l'infrastructure ultra-moderne du Train Express Régional (TER) au Sénégal, les déchets plastiques occupent le décor et perturbent parfois le trafic. Comme vous pouvez le constater dans cette vidéo où vous pouvez apercevoir un sachet plastique suspendu sur un câble porteur du TER. Résultat des courses: sa présence a causé un retard d'une vingtaine de minutes d'après le témoignage d'un des usagers qui a filmé la scène. Un fait anecdotique qui atteste de la menace même qui pèse sur cette infrastructure de dernière génération qui a coûté des milliards.

Une nouvelle loi contre le plastique sans réelle évolution.

La lutte contre le péril plastique au Sénégal remonte en réalité à très loin. Dans l'histoire récente, l'arrêté ministériel n°9611 MCOM-IAAF, en date du 12 novembre 2008, portant interdiction de l'importation, de la distribution et de la vente de plastiques non biodégradables, peut servir de repère.

Ensuite, on peut citer la loi n°2015-09 du 04 Mai 2015 relative à l'interdiction de la production, de l'importation, de la détention, de la distribution, de l'utilisation de sachets plastiques de faible micronnage et à la gestion rationnelle des déchets plastiques. Un texte visant à franchir un autre cap. Sauf que cette loi promulguée le 4 juillet 2015 et entrée en vigueur le 4 janvier 2016, fera long feu. Sa principale limite, elle vise les sachets plastiques de faible micronnage (30 microns) difficiles à identifier à l'œil nu. Il s'y ajoute le manque de moyen des agents de contrôle dans le but de rendre le texte juridique effectif.

En 2020, le ministère de l'environnement et du développement durable sous l'impulsion du président de la République engage une nouvelle bataille contre la prolifération des déchets plastiques.

La loi n°2020-04 du 4 mai 2015 portant sur " la prévention et la réduction de l'incidence des produits plastiques sur l'environnement ", votée le 8 janvier 2020, entre en application le lundi 20 avril 2020. Une nouvelle loi qui remplace celle du 4 mai 2015.

A l'issue du vote, le ministre de l'environnement et du développement durable, Monsieur Abdou Karim Sall, face à la presse, met en garde les producteurs de matières plastiques. " Cette loi sera appliquée dans toute sa rigueur après un délai pour leur permettre de s'adapter et prendre leurs dispositions". Cependant force est de constater qu'après 2 ans d'application ou plutôt de mise en œuvre, seulement plus de 60 tonnes du produit prohibé ont été saisis. Un chiffre qui est loin d'être une prouesse. Les producteurs déplorent une loi qui met en péril des milliers d'emplois pendant que le plastique continue de mettre en péril les espèces marines, le cheptel ou plus globalement notre cadre de vie.

Greenpeace Afrique