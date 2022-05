Sénégal: Le Directeur Général de Senelec lance les activités de la MUTAS

Le Directeur Général de Senelec Papa Mademba BITEYE a procédé ce lundi 30 mai 2022, au lancement des activités de la Mutuelle des agents retraités non-cadres de Senelec (MUTAS). En présence des membres du Comité de Direction de Senelec, des anciens directeurs généraux El Hadji Ibrahima Ndao et Cheikh Diakhaté, des représentants des partenaires sociaux, des retraités et enfants d'agents de Senelec décédés, le Directeur Général a axé son discours sur la solidarité. Cela a été matérialisé par la remise symbolique de cartes d'assurance-maladie aux agents retraités non-cadres et à la remise de subventions scolaires aux enfants d'agents décédés.

Dans son discours, l'ancien directeur général de Senelec El Hadj Ibrahima Ndao a magnifié les initiatives du Directeur Général Papa Mademba BITEYE qui ne cesse de les impliquer dans tous ses projets. Il a salué à sa juste valeur le saut qualitatif noté au niveau de Senelec sous le magistère de M. Pape Mademba BITEYE.

La MUTAS permet à tous les agents retraités non-cadres ainsi qu'à leurs familles de bénéficier d'une couverture maladie.

Selon le Directeur Général de Senelec, " si nous en sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nos devanciers se sont mis à la tâche, sans relâche, pour toujours répondre aux attentes et aspirations naturelles de mieux être des agents de Senelec. Nous devons nous réjouir de l'héritage d'efforts permanents que nos devanciers nous sont laissés et leur rendre hommage ", a déclaré le Directeur Général de Senelec.

Le Directeur Général Papa Mademba BITEYE est ainsi convaincu que " l'esprit du monde, son but, son avenir résident dans la solidarité et non dans l'individualisme ". C'est pourquoi, selon lui, " Senelec ne peut plus accepter qu'un membre de sa famille soit dans la difficulté après une vie de sacrifice pour son développement. " Les retraités ont ainsi chaleureusement remercié le Directeur Général pour cette marque de reconnaissance à l'endroit des retraités et leurs familles.

En plus de la mise en place du MUTAS, la cérémonie a été l'occasion pour l'IPM Senelec, de présenter la nouvelle plateforme digitale innovante et moderne appelée TAWFEX, qui marque l'introduction des cartes électroniques pour permettre aux agents de se soigner dans de meilleures conditions.

Senelec continue ainsi d'œuvrer pour la modernisation et la digitalisation des processus de prise en charge des préoccupations des agents en activité, à travers des services innovants sous la houlette de l'IPM Senelec.