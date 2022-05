Congo-Brazzaville: L'hôpital militaire régional de Dolisie équipé

Le directeur général de l'Hôpital des armées Pierre-Mobengo de Brazzaville, le général Pascal Ibata, a mis en service le 28 mai le bâtiment médicotechnique de l'hôpital régional des armées de Dolisie, dans le département du Niari.

" Aujourd'hui, l'hôpital régional des armées devient une référence à l'instar de l'hôpital général et celui de référence de Dolisie, grâce à la réception du premier lot constitué des bâtiments médicotechniques et de leurs équipements ", a déclaré l'administrateur principal, Charles Mikoungui.

Au cours de la visite guidée, il a déclaré que cet hôpital qui n'avait au départ que deux bâtiments s'est vu ajouter trois autres dont le premier abrite la pharmacie, le bureau du surveillant général et celui des entrées ; le deuxième est medico technique et le troisième comprend les services administratif, logistique et financier.

Parlant des équipements, le guide général a présenté à son hôte un microscope, un mixeur, un automate d'hématologie, un onduleur, un stelophotometre de biochimie, un combiné d'ambleur, un ordinateur et un genexpert pour les examens du VIh/sida, covid et Ebola. Ces équipements sont le fruit de la coopération entre deux armées, américaine et congolaise, a-t-il expliqué.

En radiologie, l'on observe la présence d'une développeuse et des accessoires ainsi que d'un ancien appareil qui fonctionne encore bien, a-t-il fait savoir.

Il sied de signaler que l'un des vieux bâtiments de cet hôpital abritant la maternité, la machine d'échographie, le suivi prénatal et la pédiatrie, tombé en ruine, a été réhabilité.

Autrefois appelé infirmerie de garnison, l'hôpital militaire de Dolisie devient l'hôpital régional des armées. Un cadre de soins qui vient en soutien aux Forces armées congolaises installées dans la zone militaire n °2 qui couvre trois départements, à savoir le Niari, la Bouenza et la Lékoumou. Cet établissement sanitaire administre des soins aux militaires aussi bien qu'à la population civile.

Notons que la cure de jouvence que vient de subir cet hôpital s'explique par la remise des bâtiments médico techniques. La cérémonie était placée sous le patronage du général Pascal Ibata et a connu la participation d'un carré des Forces armées congolaises et du corps soignant.