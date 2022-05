Congo-Brazzaville: Lutte anti-tabac - Mojecra crée des points focaux dans les médias congolais

En prélude à la commémoration de la Journée mondiale de lutte anti-tabac, une plate-forme de communication et des points focaux médias a été mise en place, le 28 mai à Brazzaville, par l'Organisation non gouvernementale (ONG) Mouvement des jeunes congolais pour la réflexion et l'analyse (Mojecra), que préside Daniel Oba.

En séance de travail interactive avec les chevaliers de la plume et du micro, le coordonnateur du réseau des communicateurs congolais de lutte anti-tabac a échangé avec eux sur la situation du tabagisme au Congo. Ils ont été édifiés sur les engagements du gouvernement en matière de lutte anti-tabac, notamment la ratification de la convention de l'Organisation mondiale de la santé, la promulgation de la loi anti-tabac, la prise de trois décrets d'application, la mise en place des organes et les plans de lutte anti-tabac.

En toile de fond, les journalistes devraient s'intéresser et communiquer davantage sur la réduction du taux de prévalence de 8 à 4% et de 33 à 11% chez les jeunes de plus de 15 ans. La diminution de la consommation de tabac doit donc être considérée comme un levier essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable, en plus de ceux qui sont directement liés à la santé.

Ainsi donc, le coordonnateur du réseau des communicateurs congolais de lutte anti-tabac et président de l'ONG Mojecra, Daniel Oba, a relevé des faiblesses dans la mise en œuvre des textes de lutte anti-tabac et dans la collaboration des pouvoirs publics avec les organisations de la société civile.

Au Congo comme ailleurs, les limites et les incohérences des législations nationales et internationales ne permettent pas de lutter efficacement contre ces pratiques. La cigarette pollue la terre, l'eau et l'air : tout le cycle du tabac pollue l'environnement.

Les journalistes ont été informés du thème de 2022, à savoir " Le tabac : une menace pour notre environnement ". L'ONG Mojecra va sensibiliser le grand public à l'impact du tabac sur l'environnement.

" En effet, de sa culture jusqu'à sa consommation, le tabac a un impact néfaste sur l'environnement. Il a des conséquences majeures sur la déforestation et la pollution. La production du tabac détruit les forêts car les produits chimiques utilisés dans la culture du tabac détériorent les sols, ce qui oblige les producteurs à défricher continuellement de nouveaux espaces ", a expliqué Daniel Oba à la presse.

Environ 3,5 millions d'hectares de terres, de par le monde, sont détruits pour y cultiver du tabac. Ainsi donc, la charge environnementale repose donc sur les pays les moins à même d'y faire face alors que les bénéfices profitent à des sociétés de production de tabac transnationales.

Quand le tabac est cultivé, de grandes quantités de fertilisants et de pesticides sont utilisées. Et, l'ONG Mojecra d'ajouter, lorsqu'il est fumé, il dégage des produits toxiques dans l'air. Enfin, lorsqu'il est jeté, ses composants se diluent dans l'eau et les sols.

Trois cigarettes brûlées une à une durant trente minutes polluent dix fois plus qu'un moteur de voiture moderne Diesel qui fonctionne au ralenti pendant la même période. La consommation d'une cigarette entraîne la libération dans l'environnement de plus de quatre mille substances chimiques toxiques et plus de soixante substances cancérogènes.

Le risque de développer une maladie respiratoire, cardiovasculaire ou un cancer est trois à cinquante fois plus élevé suite à l'exposition à la fumée du tabac que le risque que pose l'exposition à d'autres polluants contenus dans l'atmosphère.

C'est dans cette perspective que l'ONG Mojecra, le réseau des communicateurs congolais de lutte anti-tabac et les points focaux médias vont élargir le style de communication dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les maladies respiratoires ainsi qu'ils vont désormais participer activement, comme chaque année, à la sensibilisation lors de la Journée mondiale sans tabac qui a lieu ce 31 mai.