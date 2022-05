Congo-Brazzaville: Vie associative - Rémy Ayayos Ikounga réélu président des AET

Le président de l'association des Anciens enfants de troupe (AET), Rémy Ayayos Ikounga, a été reconduit le 28 mai, à l'issue d'une assemblée générale tenue au Palais des congrès de Brazzaville.

Au moment du scrutin, Rémy Ayayos Ikounga a été l'unique candidat à sa propre succession. Le bureau qu'il dirigera, pour nouveau un mandat de trois ans renouvelable, comprend neuf membres dont un vice-président. Outre le bureau, l'AET s'est dotée d'une commission de contrôle et d'évaluation composée de cinq membres, dirigée par Alexandre Diabantou.

L'ordre du jour de l'assemblée générale avait porté sur quatre axes prioritaires, à savoir le renforcement de l'action sociale au sein de l'association à partir de deux grands défis majeurs, notamment le renouvellement et l'amélioration de l'opération " Santé AET ", dont la portée symbolique a été unanimement saluée ; la finalisation du dossier de la Mutuelle d'assurance maladie, afin d'inverser la courbe de mortalité observée depuis quelque temps dans les rangs de l'association ; la réévaluation qualitative du soutien apporté à l'Ecole militaire préparatoire Général Leclerc, en harmonie avec la vision du ministère de la Défense nationale et du haut commandement des Forces armées congolaises, désireux de voir s'instaurer une nouvelle collaboration fonctionnelle plus importante, au mieux des aptitudes et des possibilités des membres ; l'aboutissement du projet historique de construction du siège des AET à partir de la mobilisation générale des ressources financières individuelles, des contributions généreuses des grands mécènes et des cotisations règlementaires des promotions.

A cet effet, un Comité intergénérationnel sera créé, avec des missions préalablement définies, et enfin, le raffermissement de l'esprit AET à travers l'affirmation des valeurs traditionnelles de fraternité, d'entraide et de solidarité. Mais ce vaste chantier ne saurait être mené sans la réorganisation en profondeur des promotions et l'appropriation individuelle du code éthique par les AET.

Clôturant les travaux, le président de l'association des Anciens enfants de troupe a adressé à l'ensemble des membres du bureau exécutif national, ainsi qu'à ceux de la Commission de contrôle et d'évaluation, ses chaleureuses félicitations, ainsi que ses encouragements à redoubler de motivation pour les grands défis à venir.