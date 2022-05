Congo-Brazzaville: Partenariat public-privé - Le pays expose son potentiel économique

Organisée les 30 et 31 mai à Kintelé, dans la banlieue nord de Brazzaville, la première édition du Forum sur le partenariat public-privé vise à inciter les acteurs privés nationaux et étrangers à investir en République du Congo.

La rencontre de deux jours permettra aux membres du gouvernement et autres experts de présenter les différentes opportunités d'investissement dans les principaux secteurs que sont l'agriculture, le développement industriel, les zones économiques spéciales, le tourisme, l'économie numérique et la promotion immobilière. Pour le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N'Guesso, ce concept n'est pas une simple alliance entre des intérêts publics et privés, mais constitue un dispositif précis qui doit obéir à un certain nombre de pré requis importants.

" Le partenariat public-privé se définit comme un contrat par lequel l'Etat, une collectivité locale, un établissement public ou une société à participation publique majoritaire, confie à une personne morale de droit privé, pour une période déterminée, tout ou partie de la conception, de la construction, de la transformation, de l'exploitation, de la gestion, de la maintenance, de l'entretien, d'un actif de l'Etat, d'un équipement, d'une infrastructure ou d'un service public ", a-t-il défini, précisant que ce mode de financement, à la fois innovant et gagnant-gagnant, permettra de mieux valoriser le potentiel national et les atouts dans tous les secteurs d'activités.

En dehors de ces priorités inscrites dans le Plan national de développement (PND) 2022-2026, le Congo, qui est décidé à attirer les partenaires, reste, a-t-il assuré, ouvert aux investissements dans d'autres domaines. " Le Concept Congo terre d'opportunités que nous portons à travers les road show que nous organisons depuis plusieurs mois maintenant nous permet de promouvoir les atouts économiques de notre pays en allant à la rencontre des acteurs du secteur privé à travers le monde, nous a déjà permis d'entrer en contact avec les investisseurs des Emirats arabes unis , du Royaume-Uni et du Maroc et nous poursuivrons sur cette voie car personne ne présentera mieux que nous-mêmes les opportunités d'investissements qui existent dans notre pays ", a annoncé Denis Christel Sassou N'Guesso.

Adoption d'une loi encadrant les partenariats public-privé

Selon lui, le Forum de Kintelé est une occasion pour le gouvernement de rencontrer des investisseurs congolais tout en donnant la possibilité aux investisseurs étrangers de venir découvrir le Congo qui offre d'innombrables possibilités d'investissement. Dans le but de sécuriser davantage les investissements privés, le gouvernement examinera, a-t-il annoncé, dans quelques jours, un projet de loi visant à encadrer les partenariats public-privé et contribuer à l'amélioration du climat des affaires.

Une fois adoptée par le Parlement, cette loi viendra étoffer les mesures déjà existantes. Il s'agit, entre autres, de la loi portant création de la Haute autorité de lutte contre la corruption ; la loi portant création de l'Agence congolaise pour la création des entreprises ; le Comité du dialogue public/privé ; le Guichet unique des opérations transfrontalières. " Ces dispositions démontrent bien que, contrairement aux idées reçues, le gouvernement de notre pays fait de l'amélioration du climat des affaires une priorité car elle constitue la clef de voute de l'attractivité des investissements ", a rappelé le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé.

Il a, par ailleurs, rassuré les investisseurs que le Congo est un pays où règnent la paix, la sécurité et la stabilité, gage de tout développement. En effet, la République du Congo dispose d'énormes atouts dont les prédispositions naturelles, le Port en eau profonde de Pointe Noire, les 170 km de façade maritime, la disponibilité des terres arables, le potentiel forestier. A cela, s'ajoute la construction du pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa.

Présidant la cérémonie par visioconférence, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a rappelé qu'au regard des contraintes actuelles, le partenariat public-privé est de plus en plus sollicité dans le monde. " Au Congo où la plupart des secteurs d'activités sinon tous ont été libéralisés, l'environnement légal et réglementaire se prête parfaitement à ce mode de financement que le gouvernement a, d'ailleurs, choisi pour en faire la principale source de financement de son PND 2022- 2026 avec pour ambition de diversifier l'économie congolaise. Pour relever les défis qui vont se présenter dans la réalisation de cette ambition, d'importants moyens financiers, techniques, managériaux doivent être mobilisés. A cette fin, la contribution des partenaires nationaux et étrangers du secteur privé est indispensable ", a-t-il déclaré.