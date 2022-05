Congo-Brazzaville: Législatives et locales - Eddie Sergio Malanda candidat à Impfondo I

Le président de l'association " Nouvelle Likouala émergente ", Eddie Sergio Malanda, a annoncé le 28 mai à Tchikapika, dans le département de la Cuvette, sa candidature aux élections législatives et locales de juillet prochain, dans la première circonscription électorale d'Impfondo, dans le département de la Likouala.

Candidat indépendant, Eddie Sergio Malanda justifie sa décision par les multiples appels lancés récemment par les sages et jeunes du chef-lieu du département de la Likouala, lui demandant de faire acte de candidature au double scrutin de juillet prochain. " Après avoir mûri ma réflexion et reçu l'aval et les bénédictions de tout le monde, pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies, j'ai décidé d'être candidat aux élections législatives et locales de juillet 2022 dans la circonscription d'Impfondo I ", a-t-il annoncé à Tchikapika, au bord de l'Alima.

En prenant cette décision, Eddie Sergio Malanda entend proposer aux filles et fils de la commune d'Impfondo un projet visant le développement du département. " Mon projet est de redonner à Impfondo et à l'ensemble de la population de la Likouala leurs lettres de noblesse. Qu'Impfondo et la Likouala puissent jouer pleinement leur partition dans le concert de notre nation, le Congo ", a-t-il promis, appelant à une alternance pacifique.

Le président de la " Nouvelle Likouala émergente " affrontera, entre autres, le député sortant du Parti congolais du travail, Alain Moka. Une fois élu, il entend siéger à la majorité présidentielle. " Certes, dans notre département, il y a beaucoup de souffrances, de sentiments d'injustice, de divisions, un réel enclavement et un profond sentiment d'abandon total. Mais tous ensemble, unis, nous pouvons relever ces défis. Nous, la jeunesse avec le soutien de nos aînés, nous reprenons notre destin en main pour continuer à soutenir la politique du chef de l'Etat, pour ainsi lui donner une majorité écrasante conformément aux vœux et aux choix de la population ", a-t-il indiqué, estimant que le désenclavement de la Likouala est possible.

Il a, par ailleurs, souhaité que les prochaines élections puissent se dérouler dans la paix, la tranquillité et la transparence afin que le meilleur gagne. Interrogé sur le choix de Tchikapika pour annoncer sa candidature, Eddie Sergio Malanda, qui a en passant reçu l'aval de ses proches au village Mouembé, a laissé entendre que cette sous-préfecture fait partie des 342 000 km2 du territoire national.

La "Nouvelle Likouala émergente" a créé une sorte de symbiose avec la population du département éponyme, l'un des plus enclavés du Congo. La candidature du président de cette association aux élections législatives de juillet prochain pourrait entretenir cette cohésion avec les citoyens. " La population aujourd'hui a compris et elle nous fait confiance, parce que quand nous décidons de faire quelque chose, nous allons jusqu'au bout. Comme vous le savez, partout où nous passons, la population qui voit des actions concrètes ne peut qu'être liée à nous. Nous soutenons la politique sociale et du développement du président de la République et de son gouvernement. Nous sommes devenus comme le pont entre le gouvernement et la population ", déclarait Eddie Sergio Malanda lors d'une conférence de presse à Brazzaville.

Cette organisation non gouvernementale a, en effet, organisé en avril dernier une campagne de santé pour tous où près de 2000 personnes ont été soignées gratuitement. Elle a lancé, il y a quelques mois, une opération de collecte de fonds en vue de la construction de deux ponts dans la Likouala. Des actions que son initiateur s'est engagé à consolider.