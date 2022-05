Congo-Kinshasa: Elections de 2023 - Le parti Envol exige déjà la transparence

Lors de sa réunion hebdomadaire du 27 mai, sous la direction de son président Delly Sesanga, le comité national de l'Envol s'est penché sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), plus particulièrement dans la ville de Goma et ses environs, ainsi que sur l'évolution de la campagne de sensibilisation " Telemela fraude électorale " qui s'emploie à la mobilisation de la population autour de l'exigence de la transparence dans la future loi électorale.

Relevant la situation sécuritaire critique dans l'est du pays, l'Envol a condamné avec fermeté l'agression contre le territoire national et les exactions perpétrées contre la population civile ainsi que les atteintes à l'intégrité et à la souveraineté de la RDC par les Forces de défense du Rwanda, en soutien au M23.

Ce parti politique pense que cette situation est notamment due à " la naïveté et les incohérences de la politique gouvernementale dans la sous-région, qui a délibérément affaibli l'accord multilatéral cadre d'Addis-Abeba du 24 février 2013, au profit des accords-arrangements bilatéraux sans lendemain en matières économique, sécuritaire et fiscale avec le Rwanda et l'Ouganda, ayant entraîné une escalade des appétits des groupes armés et alimenté la surenchère des agendas des pays voisins sur le territoire national contre les intérêts nationaux ".

La défense nationale, une priorité

L'Envol a exhorté le chef de l'État et le Parlement à veiller à ce que la défense nationale bénéficie effectivement de la priorité qu'elle mérite. Il assure son soutien total et sans réserve aux Forces armées nationales dans les opérations de restauration de la paix, de la protection de la population et de ses biens, ainsi que de la préservation de l'intégrité territoriale.

Ce parti demande au gouvernement d'allouer à la défense nationale des ressources budgétaires conséquentes pour soutenir, à court terme, les opérations de neutralisation de toutes les forces négatives, et de faire face en toutes circonstances aux velléités des États voisins d'attenter à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Congo.

Sur la transparence des élections attendues dans le pays l'année prochaine, l'Envol a annoncé une marche pacifique, le 2 juin, à Kinshasa. Cette formation politique a dénoncé l'option de l'Union sacrée de la nation tendant à planifier, dans la loi électorale en cours d'examen, la fraude électorale.