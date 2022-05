Afrique: Eliminatoires CAN 2023 - Le match Congo-Gambie se jouera à Massamba - Débat

Les Diables rouges recevront au stade Alphonse-Massamba-Débat, le 8 juin, les Scorpions de la Gambie en match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), Côte d'Ivoire 2023.

A défaut d'obtenir une homologation provisoire, le Congo remporte une première bataille. La Confédération africaine de football (CAF) a, en effet, donné le 25 mai son accord pour un match, après la visite de réinspection du stade mythique de Brazzaville. " En conséquence, nous avons pris la décision d'accorder une approbation d'un match du groupe G Congo-Gambie, le 8 juin, lié à la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Côte d'Ivoire 2023 pour l'utilisation du stade Alphonse-Massamba-Débat ", a précisé la CAF.

L'instance qui gère le football africaine est restée ferme sur sa décision. Après avoir salué les efforts déployés par les autorités congolaises pour répondre à ses exigences, elle a précisé qu'à la fin du match susmentionné, le stade ne sera plus autorisé à abriter les prochaines rencontres internationales des équipes nationales seniors de la CAF et aussi la phase de groupes de ses compétitions interclubs avant que tous les travaux de rénovation ne soient achevés. Le Congo, a-t-elle souligné, ne peut obtenir une homologation définitive que si les points soulevés lors de ses inspections ont été correctement résolus dans la période à venir et que seule la nouvelle inspection le confirmera.

La CAF réclame, pour les matches qui se jouent la nuit, un éclairage horizontal minimum de 1200 Lux afin de couvrir tout le terrain. Elle a insisté sur l'amélioration de la qualité des bancs de touche et de nouveaux bancs des officiels avec des équipements modernes conformes aux normes internationales. L'installation d'un nouveau tunnel des joueurs moderne, à une largeur minimale de 4 m et une hauteur de 2,4 m, a été recommandée. Selon le rapport, les vestiaires des équipes et des arbitres ont été rénovés dans la partie architecturale (rafraichissement, des murs, installations des sanitaires, toilettes et douches individuelles, climatisation et entretien du sol).

La CAF souhaite, par ailleurs, l'installation rapide, dans les vestiaires, des nouveaux casiers en provenance de la Turquie et autres équipements qui sont encore dans les cartons. La tribune de presse, a-t-elle souligné, n'est pas conforme aux exigences et doit être renforcée avec des pupitres modernes. Elle a reconnu l'existence d'une infirmerie à proximité des vestiaires tout en déplorant la manque d'équipements necessaires à la prise en charge des athlètes et le manque d'hygiène dans les sanitaires de cette infirmerie.

" Nous recommandons que le plan de rénovation ait pour base une architecture moderne, un désign contemporain et des matériaux de qualité avec un plan de projet clair et des échéances précis. Nous apprécions votre contibution en nous aidant à éléver le niveau du football africain avec des installations améliorées alors que nous continuons à être exposés à un public mondial ", précise la CAF