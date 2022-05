Congo-Kinshasa: " Le pays va mal et rien ne marche ", déplore le Cardinal Ambongo

" Actuellement, le pays va mal et rien ne marche " et les Congolais sont " parmi les peuples les plus malheureux de la terre ", selon le Cardinal Fridolin Ambongo.

L'Archevêque de Kinshasa l'a déclaré le dimanche 29 mai à Kikwit (Kwilu) devant des centaines des personnes venues assister au lancement de l'assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa.

" A regarder de près ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, autour de nous, le peuple congolais, malgré l'immensité des richesses de son sous-sol, de son sol, de ses eaux, de ses arbres et forêts, malgré tout ça, le peuple congolais est aujourd'hui classé parmi les peuples les plus malheureux de la terre ", note le prélat catholique.

Selon lui, le mal est bien plus profond qu'on le croit. " En tout cas le pays va mal, le Congo va très mal, qu'on ne vous trompe pas. Il y en a qui vous tiendront des discours en vous faisant croire que vous êtes au paradis. Si c'est ça le paradis, le Congo d'aujourd'hui, je ne veux pas aller au paradis ", a-t-il poursuivi.

Fridolin Ambongo appelle ainsi le peuple congolais à se lever et à prendre ses responsabilités pour renverser la tendance ; car le pays est en danger :

" Alors, nous devons rester là à ne rien faire. Non ! Nous devons agir, nous devons nous prendre au sérieux, nous devons nous prendre en charge. La souveraineté de notre pays est en danger. Et pendant que le pays est en danger, nous passons la plus grande partie de notre temps à discuter sur les postes, sur l'argent, sur un peu de dollars ".