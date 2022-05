Togo: Des élèves mis aux arrêts pour cambriolage

Au moins six jeunes togolais d'un réseau de cambrioleurs démantelés par La Brigade de Recherches et d'Investigation (BRI) de Kara , vont se présenter devant le Procureur de la République parce-que, parce que, impliqués dans des cambriolages des maisons, magasins et vols dans la ville de Kara. et ses environs.

Suite à plusieurs plaintes pour cambriolages, les intimés ont été interpellés le 22 mai 2022, étonnant les élèves en font partie. il s'agit de S. Léleng, 25 ans, élève en classe de Terminale, P. Essoroda, 21 ans, apprenti menuisier, M. Maliki, 18 ans, élève en classe de 3e, M. Fidèle, 17 ans, élève en classe de 3e ; M. Toyi, 20 ans, mécanicien à deux roues et N. Médéré, 18 ans, apprenti chauffeur.

D'après la note rendue publique par la police nationale, la BRI Kara, après des investigations rondement menées, a surpris les nommés P. Essoroda et M. Maliki, alors qu'ils étaient en train de cambrioler une boutique d'alimentation générale, nuitamment, et sous une pluie battante. Leur interrogatoire a permis d'interpeller tour à tour, le nommé S. Leleng, chef de la bande, et 03 autres de leurs compères.

Lors des interpellations, des objets volés et 04 motos ont été découverts. En effet pour passer aux opérations, ce réseau se promène dans la ville de Kara et à identifie les boutiques où sont entreposées d'importantes marchandises. Une fois le repérage effectué, ils choisissent le moment favorable pour opérer, généralement tard la nuit, surtout quant il pleut.

" Incapables de dénombrer le nombre de boutiques qu'ils ont dévalisées, ils revendent la grande partie de leur butin à Kassoua au Bénin. Le reste, entreposé chez le chef du gang, a été retrouvé lors d'une perquisition, en même temps qu'un uniforme militaire dont il se sert pour ses activités criminelles ", précise la note.

En attendant que les interpellés soient présentés au Procureur de la République, l'enquête se poursuit en vue de mettre la main sur les autres membres du réseau. . La Police nationale remercie encore une fois la population togolaise et l'appelle à la vigilance.