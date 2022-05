Cote d'Ivoire: Sikensi - L'excellence célébrée à Gomon

Les meilleurs élèves du collège moderne Albert Yédé de la sous-préfecture de Gomon ont été célébrés le 27 mai 2022, au sein dudit établissement, au cours d'une Journée d'excellence initiée par l'un des cadres du village, Félicien Yédé, expert-consultant en communication.

Ce sont au total 10 élèves dont 7 filles, de la 6e à la 1ère, sur 259 apprenants ayant obtenu des tableaux d'honneur, qui ont été primés. Ils ont tous reçu des parchemins et des kits scolaires comprenant des sacs, des cahiers et des stylos. Avec une moyenne annuelle de 17,71/20, Okoma Ecclésias Daniel, élève en 2ndeC, a remporté le prix spécial d'excellence. En plus des ouvrages scolaires, le major des lauréats a bénéficié de la somme de 50 000 FCfa. Par ailleurs, des diplômes d'honneur ont été décernés aux sept membres du personnel éducatif qui ont procédé, à la rentrée scolaire 2015-2016, à l'ouverture du collège.

Félicitant les élèves primés et nourrissant l'espoir de faire de cet établissement une référence nationale, Félicien Yédé a exhorté les parents d'élèves à promouvoir l'excellence à l'école en vue de contribuer à la renommée et au développement du département de Sikensi.

Jacqueline N'Guessan Amane Adro, principale du collège, a saisi cette occasion pour louer les efforts des enseignants et du personnel d'encadrement qui abattent un travail formidable, malgré l'insuffisance de salles de classe, le manque d'électricité et de clôture. Le président de l'Amicale des personnels du collège, Kouadio Marcellin, le délégué des élèves du conseil scolaire de l'établissement, Koffi Jacques Henri et le porte-parole des récipiendaires, Okoma Ecclésias, ont respectivement témoigné leur reconnaissance à leur bienfaiteur.