Cote d'Ivoire: Prix d'excellence 2021 - Promotion de la Jeunesse et du service civique - Les lauréats ont reçu leur prix, ce lundi

Le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service Civique a procédé, ce Lundi 30 Mai 2022, au Plateau, à la remise des prix à ses lauréats classés 2e et 3e. Sous la présidence du directeur de cabinet, Ibrahima Dosso, qui représentait le Ministre Mamadou Touré, les lauréats ont reçu leur prix à savoir un chèque de 1.500.000 Fcfa, un trophée et un diplôme pour le 2ème prix et un chèque de 1.000.000 Fcfa, un trophée et un diplôme de participation pour le 3e prix.

Le 2ème prix de la meilleure association de jeunesse est revenu à L'Ong Espoir d'une Vie pour les Enfants du Sud-Comoé. Le Conseil de l'Entente des Jeunes-Section Bouaké a occupé la 3ème place. Dans la catégorie des meilleures organisations de volontariat, L'Ong Planète Paix et l'Association des Scouts Catholiques de Côte d'Ivoire ont reçu respectivement le 2ème et 3ème prix. Ibrahima Dosso a, au nom du ministre Mamadou Touré, salué la qualité du travail et les réflexes de bonne conduite dont ont fait preuve au quotidien les lauréats pour être à l'honneur ce jour. Poursuivant, il a souligné que le Prix d'Excellence, revêt un intérêt indéniable car il s'inscrit dans la dynamique de modernisation de l'administration et de l'amélioration des capacités de la société.

Notons que la Journée nationale de l'Excellence instituée depuis plusieurs années par le gouvernement sous le leadership du Président de la République, Alassane Ouattara, vise à distinguer les citoyens et les organisations les plus talentueuses de la société ; ceux qui par leur exemplarité professionnelle ou scolaire ainsi que dans leur vie quotidienne, font la promotion des valeurs qui concourent à l'édification de l'Ivoirien nouveau. Ce Prix d'excellence participe de la volonté de bâtir une nation forte, unie et prospère.