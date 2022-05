Maroc: L'opération Marhaba, un modèle unique de la coordination bilatérale et régionale (M. Bourita)

Rabat — L'opération Marhaba est un modèle unique de coordination bilatérale et régionale entre le Maroc et plusieurs pays, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Répondant à une question sur "les préparatifs de l'opération Marhaba 2022 et l'amélioration des services consulaires et leur rapprochement des Marocains du monde", posée dans le cadre d'une séance de questions orales à la Chambre des représentants, M. Bourita a affirmé que l'ensemble des acteurs concernés sont mobilisés afin de faciliter les procédures administratives aux points de transit et améliorer les services à bord des navires et des avions et au niveau des routes empruntées par les MRE, assurant que l'opération Marhaba constitue un modèle de bonne coopération entre le Maroc et l'Espagne.

"Cette opération témoigne de l'attachement indélébile des MRE à leur Mère-Patrie, car elle permet chaque année à près de trois millions de ressortissants marocains de retourner au pays pour visiter leurs proches", a-t-il souligné.

L'opération Marhaba, a-t-il ajouté, constitue "un défi logistique, organisationnel et sécuritaire unique au niveau de l'Europe, de l'Afrique et de la Méditerranée, qui n'a peut être d'autre pareil ailleurs dans le monde", notant qu'il s'agit également d'une période de pic pour le travail consulaire qui nécessite de renforcer les ressources humaines, matérielles et organisationnelles du réseau consulaire du Royaume.

L'opération Marhaba représente aussi un pari économique important de par sa contribution à la promotion du secteur touristique et hôtelier et au tissu économique en général, pas seulement au Maroc, mais dans l'ensemble des pays de transit, a fait observer le ministre.

A cet égard, M. Bourita a fait remarquer que l'opération Marhaba 2022 intervient dans un contexte particulier, étant donné qu'il s'agit de la première du genre à avoir lieu après l'amélioration significative de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, et après deux années de transit limité à cause des mesures restrictives liées à la pandémie.

L'opération Marhaba de cette année coïncide également avec la mise en œuvre de la feuille de route annoncée dans la Déclaration conjointe maroco-espagnole à l'issue de la réception par Sa Majesté le Roi Mohammed VI du président du gouvernement espagnol le 07 avril 2022, et qui a amorcé une nouvelle étape dans le partenariat maroco-espganol, tout en soulignant la reprise des liaisons maritimes pour les voyageurs et le lancement des préparatifs conjoints pour l'opération Marhaba.