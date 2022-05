Afrique: LDC CAF - Walid Regragui (Entraineur Wydad) - " On a fait un match à la Real Madrid "

Walid Regragui a conduit le Wydad Casablanca sur le toit de l'Afrique. A la fin de la finale de la Ligue des Champions de la CAF remportée par le club marocain, le technicien a confié sa joie. C'est naturellement un entraineur en joie qui s'est présenté à la presse ce lundi soir au terme d'une finale remportée par sa formation 2-0 face à Al Ahly.

Les Marocains ont mis fin aux rêve d'un 3e sacre d'affilée des géants du Caire. " On a été un peu tétanisés par l'enjeu, mais on a été très bons tactiquement. On a été en place, on a respecté le schéma de jeu. On aurait pu mieux faire mais après on est létal cette année. Il ne nous faut pas beaucoup d'occasions pour marquer, on le sait.

On a joué sur nos qualités. On n'étaient pas la meilleure équipe pour faire le jeu mais tactiquement on est forts et on a du cœur. Les mecs, ils ont eu du cœur aujourd'hui, ils ont couru, ils ont fermé les espaces. Notre gardien a été à un très bon niveau aussi pour garder dans le match. On a fait un peu un match à la Real Madrid aujourd'hui, donc tant mieux ça nous sourit. Quand tu vois ce public sincèrement il le mérite " a confié l'entraineur Walid Regragui au micro de Canal+.