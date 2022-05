Cote d'Ivoire: Paix, réconciliation et cohésion nationale - Le ministre KKB à la rencontre de la diaspora ivoirienne à Paris.

Paris, la capitale française, accueillera le 5 juin prochain une importante rencontre du ministre Kouadio Konan Bertin avec les forces vives de la communauté ivoirienne qui y réside. En sa qualité de premier responsable en charge du processus de paix, de réconciliation et de cohésion nationale, le ministre évoquera les préoccupations liées à ce département.

A ce propos, le service de communication de ce ministère fait savoir qu'il s'agira de présenter les acquis, mais surtout de prendre les avis et suggestions de la diaspora ivoirienne, pour un heureux aboutissement du processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais aussi de voir dans quelle mesure l'impliquer activement dans ce processus. C'est pourquoi cette rencontre a été placée sous le thème: "Acquis, défis et perspectives du processus de réconciliation".

Ainsi, au cours de cette rencontre, militants et cadres des partis politiques issus de la diaspora ivoirienne (toutes tendances confondues: Rhdp, Pdci-Rda, Fpi, Ppa-Ci, Cogep...) auront l'occasion d'échanger avec le ministre Kouadio Konan Bertin, pour donner leurs visions d'une Côte d'Ivoire réconciliée. Il en sera de même pour les membres de la société civile ivoirienne basés dans l'Hexagone.

Dans ses attributions, le département ministériel dirigé par Kouadio Konan Bertin a pour mission de réconcilier les populations ivoiriennes, mais aussi et surtout de renforcer la cohésion sociale entre filles et fils de la Côte d'Ivoire, qu'ils soient sur le sol ivoirien ou dans les pays amis et frères de la Côte d'Ivoire. La visite qu'effectue le ministre KKB s'inscrit donc dans cette dynamique.

Ici en Côte d'Ivoire, Kouadio Konan Bertin qui assure que son département ministériel est " la maison de tous les Ivoiriens ", ne cesse de multiplier les rendez-vous avec les partis politiques, la société civile, les responsables et leaders communautaires et de jeunesses, etc. En outre, il effectue des visites dans des villes à l'intérieur du pays : Duékoué, Bonoua, Bangolo... Ces localités étaient secouées par les violences au cours des dernières élections .

Dans ces zones, mais aussi au cours de ses rencontres au cabinet, Kouadio Konan Bertin ne cesse d'exhorter à la paix, à la réconciliation et à la cohésion sociale. A ce sujet, il a souvent coutume de dire qu'il y a "un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix". Et que le moment est propice pour que les Ivoiriens se donnent la main pour construire une paix durable.