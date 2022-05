Cote d'Ivoire: Mines, Pétrole et énergie - Mamadou Sangafowa Coulibaly a pris fonction officiellement

Le nouveau gouvernement Patrick Achi constitué le 20 avril dernier est désormais au grand complet. Mamadou Sangafowa Coulibaly, membre de ce gouvernement, qui était jusqu'ici en formation à Havard aux États-Unis, manquait à l'appel. Nommé ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, il a en effet officiellement pris fonction, hier. Bouaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, qui assurait son intérim, a remis au nouveau patron des Mines, du Pétrole et de l'Énergie les dossiers afférents à son département. La cérémonie a eu lieu le 30 mai, dans l'après-midi au 15e étage de l'Immeuble Sciam au Plateau.

Le ministre Bouaké Fofana a remercié le nouveau ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie Mamadou Sangafowa, pour la confiance en lui confiant l'intérim de ce ministère. Il l'a félicité pour sa nomination. A cette occasion, le ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly a exprimé sa gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara et au Premier ministre Patrick Achi. " Le Président a bien voulu nous confier le département stratégique des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. La formation de ce gouvernement est intervenue à un mois de la fin d'un " Exécutive Éducation " dans lequel j'avais été sélectionné quelques années plus tôt à Harvard. Programme que le Président de la République a bien voulu m'autoriser à terminer avant de prendre fonction ", a-t-il clarifié, visiblement heureux de sa nomination au sein du gouvernement.

Par ailleurs, il a toutefois reconnu que le secteur dont il hérite présente des défis et des enjeux. Au niveau de l'énergie, fait-il savoir, les ménages et les entreprises subissent des ruptures de fourniture d'électricité qui deviennent intempestives. " Au niveau des hydrocarbures et produits dérivés, la crise en Ukraine commence à se faire de plus en plus sentir sur les économies du monde entier. Il nous faudra, en relation avec les ministères concernés contribuer à atténuer les effets néfastes de cette crise sur le consommateur ", a suggéré le ministre.

Abordant le chapitre des mines, le ministre a souligné que le phénomène de l'orpaillage illégal et les trafics de tous genres dans ce secteur reste une priorité à laquelle son département doit faire face avec plus de détermination. A l'en croire, bien que la Côte d'Ivoire ait été bâtie par l'agriculture, le pays regorge d'un potentiel non négligeable de ressources extractives. Le ministre en veut pour preuve, les récentes découvertes d'or, de Gaz et de Pétrole.

Mamadou Sangafowa Coulibaly reste persuadé, que bien exploité, les ressources naturelles contribueront au développement équitable du pays au profit des générations actuelles et celles à venir. C'est pourquoi il s'est réjoui que son administration regorge de femmes et d'hommes bien formés, compétents et expérimentés pour relever les défis de ce secteur. Mamadou Sangafowa Coulibaly était déjà membre du gouvernement en tant que ministre de l'Agriculture et du développement rural