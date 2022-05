Cote d'Ivoire: Prix National d'excellence - Le ministère de l'Enseignement supérieur récompense ces lauréats de 2019 et 2020

Les lauréats du prix national d'excellence de l'édition 2019 et 2020, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui ont occupés respectivement les places de 2ème et 3ème ont été primés, au cabinet du ministre Adama Diawara, le lundi 30 mai 2022 sis au Plateau.

Au nombre de huit (8), ces lauréats ont été distingués à travers 3 catégories. Notamment, le prix d'excellence de la meilleure action de valorisation de la recherche et d'innovation ; le prix d'excellence du meilleur enseignant-chercheur et celui du meilleur étudiant. Ces derniers ont chacun reçu un trophée, un diplôme et un chèque dont la valeur est comprise entre 1000 000 et, 1 500 000 frs CFA.

S'inscrivant dans la vison du chef de l'Etat, qui consiste à faire en sorte qu'une masse critique de citoyens soit atteinte pour propulser la Côte d'Ivoire sur la voie irréversible du développement durable, cette cérémonie selon le directeur de cabinet dudit ministère, Kobéa Arsène vise à réapproprier les valeurs et les idéaux de l'excellence. Félicitant les lauréats, il les a exhortés à travailler davantage afin de garder la flamme de l'excellence.

Conscient qu'ils sont désormais les étendards de leur ministère, les lauréats ont remercié le chef d'Etat, Alassane Ouattara pour l'initiative de ce prix. Aussi l'excellence étant une quête quotidienne, Pr Yao Benjamin a au nom des lauréats pris l'engagement de continuer à travailler et à œuvrer inlassablement pour un enseignement et de la recherche de très grande qualité.

Indiquons que cet évènement haut en couleur s'est tenue en présence de plusieurs personnalités dont l'inspecteur général du ministère, Pr Yapi Houphouet Félix, et le nouveau secrétaire général du Cames, l'ivoirien Konaté Souleymane. Rappelons que les 1ers des catégories citées plus haut ont été reçu par le chef d'Etat Alassane Ouattara. Ils ont reçu au cours d'une cérémonie officielle au palais présidentiel, la somme de dix millions de frs CFA chacun.