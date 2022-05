Maroc: Le chef du gouvernement reçoit le Haut Commissaire au Plan

Rabat — Le chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a reçu, lundi à Rabat, M. Ahmed Lahlimi, Haut Commissaire au Plan, qui était accompagné de responsables du HCP.

Cette rencontre a été axée sur l'examen des plus importants chantiers et programmes à mettre en œuvre par le Haut Commissariat au Plan et qui sont de nature à faire avancer l'action de cette institution, indique un communiqué du département du chef du gouvernement, ajoutant que les deux parties ont également évoqué les moyens d'améliorer et de développer le travail du Haut Commissariat au Plan et de renforcer les mécanismes de coordination entre les différentes institutions étatiques, notamment dans les domaines en relation avec les données statistiques.

La réunion a également été l'occasion de souligner l'importance du travail accompli par le HCP en tant que mécanisme de pilotage et de suivi permanent de l'évolution d'un ensemble de problématiques, de secteurs et d'indicateurs au sein de la société, ce qui aiderait le gouvernement à élaborer des programmes et proposer des solutions appropriées et efficaces, souligne le communiqué.