Maroc: La 13ème édition du Salon du Cheval d'El Jadida, du 18 au 23 octobre

Casablanca — La treizième édition du Salon du Cheval d'El Jadida se tiendra du 18 au 23 octobre 2022, sous le thème "Le Cheval, Facteur du Développement Territorial".

"Après deux ans d'absence en raison de la pandémie mondiale du Covid-19, le Salon du Cheval d'El Jadida sera organisé cette année du 18 au 23 octobre sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie", indiquent les organisateurs dans un communiqué.

En effet, le cheval est associé à la vie quotidienne des Marocains et sur l'ensemble du territoire national. Il est présent dans les fêtes familiales, nationales et religieuses et les exhibitions à l'occasion de la fin de la saison agricole ou des Moussems générant ainsi une activité socio-économique à forte valeur ajoutée, relève la même source.

Le cheval est aussi un animal de travail car il est utile dans le transport et les travaux agricoles. Et c'est justement ces rôles multiples tous en relation avec le développement qui seront mis en exergue tout au long du Salon du Cheval 2022 qui, par ailleurs, se positionnera une nouvelle fois comme la plate-forme incontournable dans la promotion de la filière équine nationale.

Pour ce faire, un programme riche et diversifié sera mis en place. Il comprend des moments forts tels que la compétition de Tbourida où on verra les meilleurs Sorbas représentant chacune une région du Royaume s'affronter dans le cadre du Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ou encore le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Saut d'Obstacles, épreuve finale du Morocco Royal Tour.

Et de souligner que d'autres compétitions nationales et internationales seront programmées, à savoir le Show International A du Pur-Sang Arabe, la Coupe des Éleveurs Marocains de Chevaux Arabes, le Championnat du Cheval Barbe, la Coupe des Champions Arabe-Barbes, le Championnat National de Maréchalerie moderne, les épreuves de l'Équi-Play Tour ou encore le Concours de Saut International CSI 4* W/CSI 1* du Morocco Royal Tour.

À ces compétitions et exhibitions de très haut niveau s'ajouteront des activités équestres ludiques, artistiques et sportives, ainsi qu'un programme complet articulé autour de la promotion des métiers et du savoir-faire liés au monde du cheval. Tous ces événements réuniront professionnels et grand public pour de grands moments de sport et d'émotion. Et comme il est de tradition, le cheval sera une nouvelle fois au centre de nombreuses conférences culturelles et scientifiques.

Ces espaces d'échanges donneront l'occasion aux chercheurs, aux étudiants et aux passionnés du cheval de discuter des nouveautés liées à la filière. Des ateliers pédagogiques seront également proposés au jeune public afin de sensibiliser les nouvelles générations, tandis que des spectacles équestres seront exécutés par des artistes étrangers parmi les plus célèbres ainsi par que des troupes marocaines de haut niveau.