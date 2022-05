Afrique: Finale Ligue des champions - Casablanca et son stade en rouge et blanc

Casablanca — La capitale économique du Maroc a arboré, ce lundi, le rouge et le blanc à l'occasion de la finale de la Ligue africaine des champions qui oppose le Wydad à Al Ahly du Caire (Egypte).

Le match est prévu à partir de 20h locales, 19h à Dakar.

Même les ennemis jurés du Raja, ont accepté de baisser pavillon pour la cause "marocaine".

"C'est un titre africain, c'est l'honneur du Maroc, donc pour cette seule journée, je suis Wydadi", se justifie presque Jaouad, le chauffeur de taxi.

Du grand boulevard d'Anfa jusqu'au complexe Mohamed 5, c'est le rouge ou le blanc ou les deux à la fois et certains supporters déjà en voiture ne manquent pas l'occasion de faire tourner les écharpes aux couleurs du WAC en quête de son 3-ème titre en LDC.

Mohamed, un indécrottable supporter de Wydad a préféré porter "une tenue normale" malgré sa volonté d'être au côté de son équipe.

"Ce soir, je serai dans ma voiture à écouter la radio, crise oblige, je ne peux pas délaisser mon travail, il faut que la marmite bout à la maison", dit-il dans un éclat de rire qui fait apparaître une dentition qui a connu des jours meilleurs.

Au sortir d'un virage, quand il tombe net devant l'ancienne icône de la "Maison rouge et blanche", Moussa Ndaw, il peine à se retenir.

"Vous le connaissez, ce monsieur ?", interroge-t-il.

Notre réponse le remplit de joie et quand l'ancien joueur du Wydad a levé la main et demander à ce qu'il s'arrête, il ne s'est pas prié. Les salamalecs d'usage à travers la vitre entre son client et l'ancienne vedette Wydadi, lui procurent joie et reconnaissance.

"Ah, vous êtes Sénégalais, il fallait me le dire, c'est un grand monsieur, tout le monde le connaît, il est très gentil et je n'habite pas loin de sa demeure", dit-il une main sur le volant et une autre tentant de faire de grands gestes à l'endroit de l'ancien attaquant des Lions.

Au marché Médina, c'est la même effervescence et toute l'après-midi a été marquée par les concerts de klaxons et les chahuts des supporters se déportant vers l'arène de la compétition.

A 18h 30, une heure trente avant le coup d'envoi de la finale, il y avait peu de places dans les espaces réservés aux supporters du WAC alors qu'une marée humaine continuait de déferler vers le stade.

Les supporters du géant du Caire en quête de son 11-ème titre semblaient épouser le paysage avec le maillot et écharpes rouges. La seule différence, c'est peut-être le fond rouge et leur nombre réduit qui permet de savoir qu'ils sont en terre étrangère.