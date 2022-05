Ile Maurice: Vidéos de torture impliquant des policiers│Christopher Pierre Louis - "Antié lémond get ou touni, pé gagn baté, ou ploré, kriyé"

Tête baissée, yeux rivés au sol... Christopher Pierre Louis, victime de brutalité policière, s'est rendu au Central Criminal Investigation Department (CCID), aux Casernes centrales, pour porter plainte contre ses tortionnaires.

Il était accompagné de sa femme et de quelques proches, venus le soutenir dans cette épreuve. Il ajuste sa casquette et peine à parler, gêné face aux caméras qui le scrutent. "Antié lémond get ou touni, ou pé gagn baté, ou ploré, ou kriyé, ou dé piti mem get ou ek en lot régar... Ziska ou mor sa zimaz la res dan latet, fatig moral... "

Christopher Pierre Louis a finalement brisé le silence après trois ans. Des années durant lesquelles il a essayé d'enfouir ces atrocités dont il a été victime au plus profond de lui. "Je laisse faire la justice désormais... " Pourquoi ne s'est-il pas tourné vers elle plus tôt ? "Mo pa ti éna prev. Ek ki prev mo ti pou vini? Pou ki case al tombé lakour ?" Il a également souligné qu'au moment où il était torturé à coups de taser, il ne savait pas qu'il était filmé. Il dit avoir été forcé à avouer un vol et d'autres crimes qu'il n'avait pas commis. Son calvaire a duré presque deux heures...

Il allègue également qu'il y a quelques semaines, la police de Grand-Baie l'a accusé pour deux autres affaires dans lesquelles il n'était pas impliqué. Pourquoi la police s'acharnerait-elle contre lui ? Il ne le sait pas. "Mo mor net. Fodé viv li pou ou koné... "

Son avocat, Me Sanjeev Teeluckdharry, qui était à ses côtés, a, quant à lui, fait valoir qu'il mène le combat, depuis longtemps, contre les brutalités policières. "Lapolis pa kapav azir kouma zot anvi. Nou pou al dé lavan parski li inakseptab séki pé arivé", a martelé ce dernier à sa sortie des Casernes centrales, soutenu par Mes Akil Bissessur et Anoup Goodary, notamment.

De son côté, l'activiste Bruneau Laurette, membre de Linion Pep Morisien, qui a diffusé en premier les vidéos sur sa page Facebook samedi soir, était lui aussi aux Casernes centrales hier, pour encourager Christopher Pierre Louis. Il a lancé un message au commissaire de police, Anil Kumar Dip, ainsi qu'un ultimatum aux forces de l'ordre.

"Mem si zot tortir mwa mo pa pou dir zot kot monn gagn sa bann video-la." Il a fustigé les policiers, de même que le commissaire, qui avait récemment annoncé des sanctions sévères contre les officiers trouvés coupables de brutalité. Bruneau Laurette a aussi critiqué le fait qu'Anil Kumar Dip s'interroge sur le 'timing' de la publication de ces vidéos. D'ajouter : "Quand la police a besoin de quelqu'un, elle arrive généralement à trouver son numéro pour l'appeler. Pourquoi la police ne me parle pas pour obtenir des preuves et arrêter les coupables ? Mo pa pou donn zot pendrive-la. Mo pou fer bann viktim-la vinn dépozé Casernes avek prev."

Par ailleurs, il a lancé un ultimatum à la police, leur donnant jusqu'à cet après-midi pour procéder à des arrestations. Au cas contraire, il balancera une "surprise"...